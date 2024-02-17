日本長崎燈會賀新春　福山雅治「扮中國清朝皇帝」出巡22人抬轎

日本男星福山雅治（Masaharu Fukuyama）2月17日現身家鄉日本長崎，參加當地中華街的2024年燈會活動，與同家鄉出身的女藝人仲里依紗（Riisa Naka），扮成中國清朝皇帝與皇后，展開特別版的「皇帝遊街」。不同於日本明星裝扮歷史名將騎馬，二人坐在22人抬着的大轎遊行，現場人山人海。



55歲的福山雅治走紅娛樂圈數十年，更是長崎人心中的名人代表。他去年主演日劇《Last Man全盲搜查官》創下高收視，加上主演電影《神探伽俐略: 沉默的遊行》票房大賣，人氣再獲肯定。

他此次扮裝中國清朝帝王，造型是過肩長髮，戴着金色長耳環，且皇袍肩頭設計非常寬大，走的是浮誇風格。加上22人抬大轎行進，陣容驚人。遊街結束後，他在台上致詞，特別向抬大轎的工作人員表達感謝，請現場民眾給予最熱烈的掌聲。

↓ 「長崎燈會」是配合中國農曆新年舉辦的活動 ↓

仲里依紗開設YouTube獲超過196萬人訂閲，她同時活躍於戲劇演出，現正演出新劇《極度不妥》，大獲好評。她與福山雅治回鄉扮裝參加燈會遊街活動，不收酬勞，推動當地觀光收益。他們在遊行時不時喊說「我回來了」，讓長崎民眾相當開心，大家頂着大太陽持續為藝人支持打氣。

長崎燈會又稱長崎燈籠節，每年選在農曆年1月1日到1月15日間舉行一連串慶祝活動，且規模越來越大。今年特別請到福山雅治、仲里依紗參加扮裝遊街，現場圍觀觀眾多逾兩萬名，是全日本17萬人中抽籤抽出來的。

↓ 更多巡遊影片 ↓

本文獲《聯合早報》授權轉載

