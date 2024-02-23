大學生泰國創業自任「凶宅鑑證師」　親身住一晚簽發「無鬼證明」

大學生創業並不稀奇，奇就奇在兩名泰國大學生竟選擇擔當「凶宅鑑證師」，他們會按客戶要求在曾經「死過人」的地方待上一晚，確定沒有鬧鬼或發生靈異事件，即發出「無鬼證書」，好安屋主或買家的心。



泰國《民族報》2月22日稱，兩名「凶宅鑑證師」是清邁大學生，分別是現年21歲的泰籍華裔男生Wifei Cheng，以及22歲男生Sretthawut Boonprakhong。

清邁兩名大學生、現年21歲的Wifei Cheng和22歲的同學Sretthawut Boonprakhong創業，他們是「凶宅認證師」，專為有需要的客戶就物業或場所開立「無鬼證明」（網絡圖片）

Wifei Cheng稱自從在社交媒體發文當「賣廣告」之後，已接到數個查詢電話，但尚未有正式的客戶。他稱未就服務定價，價錢可再商議。

他自稱不僅接受物業業主委託，也可到例如葬禮場所或鬧鬼「過夜」工作。

清邁兩名大學生、現年21歲的Wifei Cheng和22歲的同學Sretthawut Boonprakhong創業，他們是「凶宅認證師」，專為有需要的客戶就物業或場所開立「無鬼證明」。圖為兩人在社交媒體發布招攬生意的廣告。（網絡圖片）

公司共同創辦人Sretthawut Boonprakhong則說，自己雖怕鬼，也已準備好接受挑戰。他說，這份工作將讓他能證明鬼魂是不存在。但為安全起見，他工作時仍會配戴護身符。

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