泰國1歲女童遭綁架供山鬼做祭品　棄置山林洞穴3天後奇蹟生還獲救

泰國清邁一名1歲女童上周日突然失蹤，所幸3天後在一處洞穴旁的木屋被尋獲。然而這中間的搜查卻出現驚人發展，原來綁架孩子的人就是女孩父親的44歲男性友人，要把女童當作祭品獻給山林鬼魂。



綜合泰國媒體Thai Examiner等報道，事發於清邁府一處偏遠村莊， 綽號為 Gina 的女童9月5日這天在家門口玩耍，當時她的23歲母親 Malee Pasee 正在廚房做飯，而43歲父親外出前往離家約3公里處的垃圾場。就在 Malee Pasee 煮完飯時，呼喊 Gina，但卻久久聽不到孩子的回應，這才發現出事了。

吉娜當時在家門口玩耍，等到媽媽煮完飯來叫人時，這才發現吉娜失蹤。（Reuters）

Gina失蹤隔天，女童父親友人、44歲來自緬甸的男子 Siew 承認綁架孩子，供稱把她留在距離家裏約3公里處的洞穴。依據他的說法，「山林鬼魂叫我去找一個孩子來獻祭，所以我抱着Gina，把她放在洞穴前面，我沒有殺她。」

當地隨即啟動搜索，動員200多名警力、救援團隊及志工，針對周邊房屋及林地搜查，搜救犬、無人機、潛水隊全數出動，就是希望能找到Gina的身影。

所幸8日傳出好消息，Gina在洞穴旁的小木屋被發現，儘管全身都被蟲子咬、體力耗盡，至少48小時沒有進食，但看起來精神狀態尚佳，還能朝着 救援隊成員露出微笑。事後，Gina便被送往醫院接受進一步檢查。

Gina 三天後奇跡生還，終被救援隊成員尋獲。（點擊放大瀏覽拯救過程）▼▼▼

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警方透露，Siew 起初並沒有配合警方調查，且在警方7日審問之前，他就回到接近緬甸邊境的住處。歷經一夜訊問，Siew才說出更多情報，現已知他當時因吸毒神智不清。

Siew 目前已被拘留。警方表示，現階段仍需要深入瞭解嫌疑人動機，釐清是否有其他共犯，或是否曾經對女孩做過其他事情，並會同步留意後續醫療檢查報告。

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