美國司機「猛鬼公路」車cam拍到恐怖影像　「半透明人」詭異踱步

美國一名貨車司機在行經亞利桑那州的高速公路時，行車紀錄器竟然拍下路肩出現像是人類下半身的詭異白影，他認為應該是幽靈。



而這段影像在被媒體披露之後，也引發廣大討論。

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貨車司機威廉（William Church）在接受霍士新聞訪問時表示，他在本月11日時沿着亞利桑那州87號公路行駛，凌晨2時30分左右他經過高速公路200英里（約321.8公里）處時，他注意到行車紀錄器中出現一道白影。

事後他仔細查看，發現那邊白影有著人類下半身的形狀，整體呈現半透明，他認為自己是撞見幽靈了。威廉說：「你可以看到那道白影有著明顯的雙腿，但只有下半身。」

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據紐約郵報報道，亞利桑那州的87號公路是一條從北到南的高速公路，建於1927年，全長約 272.66 英里。

因為87號公路有許多環形彎道，被公認是亞利桑那州最危險的道路之一，過去也曾發生過多起死亡車禍，致使一些當地人深信該路段鬧鬼。

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