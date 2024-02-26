Tesla員工訂4000塊Pie棄單　小店Po文訴苦後結局反轉　生意急增

美國加州一間小型烘焙店獲電動車製造商Tesla員工訂購4,000件的「迷你批」後，遭對方臨時棄單。美媒2月24日報道，消息曝光後大批顧客特意光顧小店，更有支持者特地從海外匯款，希望能幫忙彌補損失。



小店名為「The Giving Pies」，位於加州灣區聖荷西（San Jose）。全國廣播公司24日報道，大批顧客當天在店外排起長龍，一名得知事件後首次光顧的顧客表示，像該店般的非連鎖店難以生存，因此特地過來支持。

有當地居民在同日內光顧兩次。他指小店出品上乘，亦有捐款幫助有需要人士，批評Tesla棄訂行為「嘔心」。

Tesla特斯拉員工訂4000塊Pie後棄單 害小店損失慘重 馬斯克補鑊

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店主拉塞塔里內拉（Voahangy Rasetarinera，暫譯）稱，事件傳出後店內生意額大增兩倍，更有包括加拿大在內的國外顧客特地下訂，但不要送貨，反而要她把訂購的食物送給其他人。

Tesla老闆馬斯克（Elon Musk）23日在社交平台X發文，承諾「好好解決問題」。但拉塞塔里內拉表示，她此後並未收到馬斯克訊息。

她又指，馬斯克發文前曾有Tesla員工聯絡她，指事件是場誤會，並詢問她能否為3月兩場活動提供食物。她表示若時間、資源許可，將予以考慮。

美國加州小型烘焙店「The Giving Pies」店主拉塞塔里內拉（Voahangy Rasetarinera，暫譯），2023年12月6日上載社交平台。（Facebook @thegivingpies）

多間美媒報道，Tesla員工於14日向The Giving Pies訂購2,000件批，數天後加碼至4,000件。小店隨後購置原料，並拒絕其他訂單，卻在索款時被Tesla告知取消訂單。

拉塞塔里內拉數天後在小店Facebook專頁發文稱，她意識到這次棄單對烘焙坊的影響後，感覺暈頭轉向，「根據特斯拉的保證，我投入了時間、資源與努力，卻被置於困境中。」

Tesla員工方面截至22日仍未付款，僅邀請拉塞塔里內拉參觀工廠。