印度集體婚禮　逾200對「新人」騙政府補貼假結婚　15人被捕

印媒2月4日稱，印度北方邦（Uttar Pradesh）伯利亞（Ballia）1月25日有逾200對「新人」透過參加集體婚禮來假結婚，以騙取政府補貼。警方拘捕15人，包括社會福利部門官員。



《今日印度》（India Today）2月4日引述官員指，有568對新人在這場集體婚禮中結婚，但後來的調查發現，實際上有逾200對「新人」其實是收錢扮演新娘和新郎。他們當中有些人已於2023年結婚。

網上流傳的影片顯示，在這場集體婚禮中，很多新娘為自己戴上花環。

報道引述一名19歲男子稱，有人向他提供2,000盧比（約188港元）的報酬，要求他參加這場集體婚禮，但他最終沒有獲得報酬。

印度的集體結婚計劃旨在幫助負擔不起高昂婚禮費用的貧困家庭舉辦婚禮。政府共向每對新人提供5.1萬盧比（約4,803港元）的補貼，當中新娘得到其中的3.5萬盧比（約3,296港元），1萬盧比（約942港元）用作購買結婚物資，用於集體婚禮的費用為6000盧比（約565港元）。

《今日印度》稱，在事件中假結婚的「新人」都不符合參加集體結婚計劃的資格，他們透過隱瞞事實來非法申請福利，而社會福利部門的助理發展官員在審查申請時有疏忽。

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