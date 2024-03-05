特朗普造勢播Sinéad O'Connor經典歌　唱片公司要求停用：魔鬼

美國共和黨總統參選人、前總統特朗普（Donald Trump）舉行造勢大會期間，曾播放由已故愛爾蘭傳奇歌手Sinéad O'Connor主唱的《Nothing Compares 2 U》。Sinéad O'Connor唱片公司3月4日要求特朗普立即停止使用此音樂。



美媒4日報道，Sinéad O'Connor的唱片公司和遺產管理委員會當天發聲明稱，「Sinéad O'Connor生前恪守嚴格的道德準則，對人類誠實、善良、公平和正直」，因此對特朗普持續使用其作品感到憤怒。

稱特朗普為「魔鬼」

聲明指，Sinéad O'Connor將特朗普稱為「聖經上的魔鬼」（biblical devil），若她知道自己的作品遭對方歪曲，一定會感到「厭惡、傷害和受辱」。

圖為美國共和黨總統參選人、前總統特朗普（Donald Trump）2024年3月2日在維珍尼亞州里士滿出席造勢大會。（Reuters）

Sinéad O'Connor於2023年7月26日離世，終年56歲。令她大紅大紫的《Nothing Compares 2 U》原唱為美國已故傳奇歌手Prince，她1990年推出翻唱版，令此曲紅遍歐美，收錄歌曲的唱片銷量達數百萬。

值得一提的是，特朗普在2018年美國中期選舉造勢大會中曾播放Prince的名曲《Purple Rain》，也被Prince的家人要求停止播放。

Sinéad O'Connor經典歌《Nothing Compares 2 U》：