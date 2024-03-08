92歲梅鐸將「步入五婚」　情纏67歲科學家 疑第三任妻牽線

包括《紐約時報》在內的美媒稱，現年92歲的傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）與67歲的退休分子生物學家茹科娃（Elena Zhukova）訂婚，婚禮於6月在梅鐸位於莫拉加（Moraga）的酒莊舉行。



美媒2023年8月披露，梅鐸與茹科娃兩人經梅鐸的第3任妻子鄧文迪（Wendi Deng）認識。梅鐸的辦公室表示，兩人於去年夏天開始拍拖。

圖為2012年12月18日，傳媒大亨梅鐸（右）與第三任妻子鄧文迪（左）在澳洲墨爾本出席活動（Getty）。

茹科娃專門研究糖尿病，曾在加州大學洛杉磯分校（UCLA）工作。她的前夫茹科夫（Alexander Zhukov）在蘇聯快解體時自莫斯科來到美國，成了投資能源的億萬富翁，現以英國公民身份居於倫敦。

梅鐸2022年夏天與第四任妻霍爾（Jerry Hall）離婚後，在2023年3月20日宣布自己與警察牧師安萊斯利（Ann Lesley Smith）訂婚，但大約兩週後突然解除婚約。

梅鐸2023年9月宣布退任新聞集團（News Corp）及霍士新聞（Fox News）公司董事長，並在兒子拉克蘭（Lachlan Murdoch）更全面地接管集團之際，繼續擔任榮譽董事長。