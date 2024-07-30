藝術家成長故事好勵志：針孔雕出魔雪奇緣Elsa　讓雀鳥睫毛上起舞

雕像可以有多小？



藝術家Willard Wigan的作品已經打破了我對小的這個概念，因為已經用眼睛難以發現了，他的雕塑只有針孔那麼大：

藝術家Willard Wigan的作品（IG@willard_wiggan）

看不清？放大一些，好像針孔裏有個東西：

藝術家Willard Wigan的作品（IG@willard_wiggan）

再放大一點，其實在針孔裏，藏着一個雕刻出來的戒指：

藝術家Willard Wigan的作品（IG@willard_wiggan）

這手藝，是真的細啊。類似的作品Willard Wigan還製作過不少，都堪比在頭髮絲上進行雕刻。比如一個運動員藏在針孔裏；一艘遊艇也能塞進針孔，而且船上還有欄杆，已經想象不到它有多小了，真正的細節拉滿……

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Willard Wigan來自英國，今年都已經65歲了，他獨特的雕塑形式成就了他的人生，但卻開始於一段並不美好的回憶。他在小時候患有亞氏保加症（或譯亞斯伯格症Asperger's Disorder，AD)，但當時沒有被診斷出來，病情導致他讀寫困難，有閲讀障礙，這就讓他成了同學的笑料，受到了排擠和針對。

但他沒有一蹶不振，反而從很小開始，就逐漸沉浸在自己的世界。這個老哥小時候喜歡觀察螞蟻的活動，所以就自己動手給螞蟻造房子，當然是很小的那種。偶爾也會用木頭碎片或者牙籤製作微型雕塑，給同學帶來一點小小的天才震撼，順便向他們收取參觀費用。

他的家人也鼓勵他發展自己的愛好，同時隨着年齡的增長，Willard Wigan的讀寫與交流能力逐漸正常，他的雕刻功力也變得愈發深厚，雕刻的作品愈來愈小，只有用放大設備才能觀察到。這些雕塑通常會被放在針孔裏展示，例如金色的奧運健將、人類在針孔裏的進化之路、在針孔裏養動物、搞基建。

登月的地面貌似還特意做得更粗糙了一點：

藝術家Willard Wigan的作品（IG@willard_wiggan）

在針孔裏扔標槍：

藝術家Willard Wigan的作品（IG@willard_wiggan）

還有不少名人也被塞了進來，比如知名球員、科學大佬、耶穌在針孔裏吃飯……針孔中彷彿是另一個小世界，上演着大灰狼與小紅帽的故事。

除此之外，展示作品的舞台還有釘子，精緻的小船其實只有釘子頭那麼大；火柴頭大小的蒙娜麗莎……

這隻鳥似乎停靠在樹枝上，看起來很有意境，但其實這個「樹枝」是他的眼睫毛：

藝術家Willard Wigan的作品（IG@willard_wiggan）

睫毛上的剪刀：

藝術家Willard Wigan的作品（IG@willard_wiggan）

小子在人類的睫毛上玩滑板，看着還挺搭配的：

藝術家Willard Wigan的作品（IG@willard_wiggan）

對比之下，我連穿針引線都費力，所以這種微型雕塑都是如何雕刻出來的？據Willard Wigan介紹，普通人很難堅持搞這類創作，因為沒人會喜歡屏住呼吸的感覺。畢竟雕刻時需要一雙足夠穩定的手，對心態與精神力的投入都需要很大的強度。他每次工作之前需要調整好自己的情緒，讓自己的心思平靜，甚至可以感受到自己的心跳，然後全身心地集中精力開始雕刻。

當開工後，先裁剪出一個粗略的形狀，再逐漸深度打磨。他經常會沉下心反覆觀察自己的作品是否滿意，有時候幾週後發現不對依然會重做。工作一旦開始Willard Wigan就會進入忘我的狀態，有時候一口氣能幹活16到17個小時。

他的創作材料可以是沙粒，也可以是各種東西的碎片。製作工具也極為迷你，例如注射器的針頭，堅硬一點的刀片，可以移動材料的鈎子，甚至睫毛都能用來當筆刷。花費他最長時間的作品，是一排金色的駱駝。Willard Wigan用了整整4個月才完成。而難點在於裏面的駱駝太多了，這不僅意味着作品足夠小，同時還要重複大量的工作，製作的時候需要把針孔的一側磨出凹凸不平的路面，最後再把駱駝插入到縫隙，保證它們不會脱落。感覺一滴水珠都比這裏的駱駝大。

最小的作品是他在一根頭髮裏雕刻了一個嬰兒。這個作品是他掏空了自己的一根毛髮，然後用空氣中灰塵一般大小的材料進行雕刻，最後用時3個月才完成。

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而在他的創作生涯中，感覺最難的一點，其實是保證自己的安全。你可能好奇，這種微雕有什麼不安全的，是刻刀會劃傷手指上的皮膚，還是雕刻材料會砸到腳趾。其實問題要比這些更可怕，那就是因為作品太小，很容易一不小心把作品吸到鼻子裏。

據介紹他當時正在雕刻「愛麗絲夢遊仙境」，在打磨好愛麗絲後，準備拿起來把它移動一下位置。結果這時候來了一通電話，嚇了老哥一跳，讓他倒吸了一口涼氣。尷尬的是，就是因為這一口氣，直接把愛麗絲吸沒了。壞消息是愛麗絲找不到了，好消息是，Willard Wigan後來又做了一個更好的。

經過多年的沉澱，Willard Wigan已經從紅極一時升級成了老藝術家了。他辦了不少展出，也有很多名人慕名而來，找他購買作品。甚至他還給英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）制作過一個微型的王冠，女王看完後都驚呆了。

當然，他的作品的價格也是夠貴的，一座「總統山」的定價超過了10萬英鎊，也就是約百萬港元了。本來有點心動，但一想到這要是不小心掉到地上，估計找都不好找，想想還是算了。

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這位狂人名叫安居智博，是一位已經在日本靠著紙模機器人小有名氣的手工大佬，並且還曾被美國《新聞周刊》選入了「世界最尊敬的100位日本人」名單之中，點圖看看更多安居老師的精彩作品👇👇👇

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