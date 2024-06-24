十大中文金曲｜JW唱歌狂望手掌偷睇歌詞　被批不專業稱感到很內疚

《第45屆十大中文金曲音樂盛典》昨晚舉行，早前宣布甩拖的JW王灝兒，奪得「優秀流行歌手大獎」，而她在台上就演繹了《13歲的天堂》，不過有網民就留意到，她唱歌時頻頻望手掌，相信是將歌詞寫了在手掌當「貓紙」用，質疑她表演不專業。

「優秀流行歌手」JW上台演唱時，頻頻望手掌睇歌詞「出貓」。（香港電台）

有網民覺得，雖然平時睇Show會有提詞機，今次場館未必有，所以要出動「掌心雷」，但這首歌已是8個月前的作品，並非新歌，批評她對自己歌都如此不熟悉，實在有點過份。另外有人就表示，JW有走音情況，是否未從情傷中恢復過來，影響表現。網民留言：「正式舞台上歌唱表演睇歌詞係會令表演降格。如果冇準備好係可以缺席」、「呢個真心有啲癲😂」、「嘩😳JW以前都好地地，但呢個完全係極唔專業嘅表演，莫非失戀令佢無心事業？」、「出貓呢下大獲啲..出完貓都仲要走音果下」

網民批JW的表現有欠專業。（香港電台）

JW事後都有將自己的貓紙放上IG，當時她應該未知被鬧得咁犀利，她說：「yessss guilty af. Im sorry my brain has been memorizing a zillion songs this month.Max capped joh（超級內疚，對不起，這個月我的腦已記了無限首歌，超出腦容量了！）」未知網民是否收貨呢？

（IG@jwchubz）