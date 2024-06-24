四大樂壇頒獎禮｜MC、Gin Lee成男女之冠　Lolly Talk撼贏MIRROR

繼昨日港台舉行完《第45屆十大中文金曲音樂盛典》後，意味著本年度最後一張樂壇成績表經已派發，所有賽果都塵埃落定！今年的男、女歌手贏家分別是MC張天賦及Gin Lee李幸倪，而組合/樂隊則是Dear Jane跑贏，雖然陳蕾缺席其中兩個頒獎禮，但本身今年成績都十分標青，所以2023年的頒獎禮，可以說是華納天下！



Gin Lee和MC是今年的男、女大贏家，在頒獎禮滿載而歸，恭喜恭喜！（陳順禎攝）

本年度四大樂壇頒獎禮，依次是新城電台《新城勁爆頒獎禮2023》、商業電台叱咤903《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023》、ViuTV的《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 23/24》，以及香港電台的《第45屆十大中文金曲音樂盛典》；由於無綫已沒再跟港台合辦《香港金曲頒獎典禮》並取消了《勁歌金曲頒獎典禮》，《大灣區音樂頒獎禮》至今又未有聲氣，所以只有四個頒獎典禮。今屆各得獎單位中，組合和組合中獨立發展的成員當作兩個單位計算（例：MIRROR計一個單位，姜濤計一個單位）。

繼昨日（23/6）港台舉行完《第45屆十大中文金曲音樂盛典》後，意味著本年度最後一張樂壇成績表經已派發，所有賽果都塵埃落定！（陳順禎攝）

MC張天賦缺席新城頒獎禮 仍奪10獎成眾人之冠

男歌手獎項毫無懸念是MC張天賦，雖然他所屬的華納唱片與新城尚未破冰，全體歌手缺席新城頒獎禮，一個獎都冇，但由於他在其餘三個頒獎禮成績彪炳，港台頒獎禮上大擸五獎急起直追，所以最終仍奪10獎成大贏家，力壓7獎的張敬軒和去年大贏家馮允謙，以及得6獎的林家謙。MIRROR成員中，陳卓賢、姜濤、盧瀚霆在《CHILL CLUB 推介榜 年度推介》有主場之利，但其他頒獎禮就未有太突出成績，每人各得3獎。

MC張天賦毫無疑問成男歌手之冠，單在港台已一個人擸5個獎，四台共得10個獎！（陳順禎攝）

MC啲獎多到兩隻手都拎唔晒，爭啲跌！（陳順禎攝）

MC取得的獎項：

【叱咤】專業推介叱咤十大：第八位《世一》

【叱咤】叱咤樂壇男歌手 銀獎

【CHILL CLUB】CHILL CLUB年度節奏藍調歌曲《世一》

【CHILL CLUB】MOOV大數據至尊歌手

【CHILL CLUB】評審團表揚獎節奏藍調歌曲《世一》

【十大中文金曲】十大中文金曲獎《世一》

【十大中文金曲】優秀流行歌手大獎

【十大中文金曲】最優秀流行男歌手大獎

【十大中文金曲】最佳中文唱片獎《This is MC》

【十大中文金曲】全球華人至尊金曲獎《世一》



Jay Fung上年一個人攞10個獎，今年則與張敬軒一樣各得7獎。（Instagram：jayfungmusic）

Gin Lee四台皆有收穫 奪9獎成女歌手之冠

女歌手獎方面，上屆大贏家欣宜今年繼續神隱休養，女歌手變成Gin Lee李幸倪與陳蕾之爭，雖然陳蕾在叱咤包攬「叱壇樂壇女歌手金獎」、「我最喜愛女歌手」，贏Gin Lee一個馬鼻，不過因為她缺席新城、港台頒獎禮，只靠《叱咤》和《CHILL CLUB》的5個獎仍十分難追；相反Gin Lee轉會英皇後交出一張亮眼成績表，去齊四台頒獎禮，亦在四台都有獎攞，更甚的是，《Dum Dum》、《企好》、《單戀這件小事》三首歌都先後獲獎。再數的話，炎明熹以及新人Nancy Kwai歸綽嶢亦各得3獎。

Gin Lee取得的獎項：

【新城】勁爆歌曲《企好》

【新城】勁爆女歌手

【叱咤】專業推介叱咤十大：第二位《Dum Dum》

【叱咤】叱咤樂壇女歌手 銀獎

【CHILL CLUB】評審團表揚獎節奏藍調歌曲《單戀這件小事》

【CHILL CLUB】評審團表揚獎 跳唱歌曲《Dum Dum》

【十大中文金曲】十大中文金曲獎《企好》

【十大中文金曲】優秀流行歌手大獎

【十大中文金曲】最優秀流行女歌手大獎



Dear Jane、Lolly Talk撼贏MIRROR

至於組合/樂隊，Dear Jane跟同門的MC張天賦一樣，雖然被新城封殺，但仍無阻他們成大贏家，先後勇奪7個獎，當中更有一個由港台頒發的「最佳中文唱片獎《X》」，是他們第十隻碟，四子獲獎時皆表示攞大碟獎好興奮。大家可能以為而MIRROR成為第二，但原來第二是女團Lolly Talk，她們取得新城的「勁爆突破組合」、在《叱咤》與《港台》各得兩個獎，總共5獎，險勝MIRROR的4獎。而女團Beanies以新人姿態在四台各得一獎，追平MIRROR。

Dear Jane是組合/樂隊中最多獎的，而第十張專輯獲頒獎，四子亦非常高興！（資料圖片/陳順禎攝）

Dear Jane取得的獎項：

【叱咤】叱咤樂壇組合 金獎

【CHILL CLUB】CHILL CLUB年度 搖滾歌曲《浮床》

【CHILL CLUB】CHILL CLUB年度 樂隊

【CHILL CLUB】評審團表揚獎 搖滾歌曲《時間管理大師》

【十大中文金曲】十大中文金曲獎《為何嚴重到這樣》

【十大中文金曲】最佳中文唱片獎《X》

【十大中文金曲】最佳樂隊/組合獎金獎



Lolly Talk愈來愈勁，組合所得的獎項數目，竟然撼贏了天團MIRROR！（Instagram：lolly.talk）

MIRROR去年忙於巡唱、拍戲，成員亦有個人發展，於頒獎禮的表現團體表現難免未及前一兩年出色，但仍有4個組合獎。（資料圖片）

新人王Jeffrey無懸念 大熱Marf不敵Nancy Kwai

最後，男新人王亦是意料之內的結果，魏浚笙得4獎；女新人以邱彥筒（Marf）、Nancy Kwai歸綽嶢爭持不下，最終Nancy以3獎勝2獎的Marf。

Jeffrey從去年年頭已被預言成為男新人王，結果真的不負眾望，他上台攞獎時更喜極而泣。（903）

Marf是女新人王大熱，但以四台表現計，Nancy稍勝，更讓人意想不到的，是Marf竟在主場ViuTV的「CHILL CLUB年度新人女歌手」敗了給Nancy Kwai。（Instagram：nancykwai）

《世一》成真世一 贏《隱形遊樂場》一個馬鼻

年代歌曲方面，過去一年傳唱度最高的，是張敬軒的《隱形遊樂場》以及MC的《世一》，兩首歌在頒獎禮的表現亦可謂叮噹馬頭。雖然MC冇份參與新城頒獎禮，而張敬軒又在四台各得一個歌曲獎，但《世一》在ViuTV以及港台的頒獎禮都各得兩個獎，再加上叱咤的專業推介歌曲獎，所以最終以五獎贏個馬鼻。上年張敬軒只出了一首歌，但《隱形遊樂場》由頭帶到尾，在《叱咤》更是「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」，這個獎亦分量非凡。當然，《世一》亦獲港台頒發「全球華人至尊金曲獎」，都是一項含金量高的殊榮。

張敬軒的《隱形遊樂場》由頭帶到尾，在四台頒獎禮皆獲得歌曲獎，當中包括「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」。（資料圖片）

去年大贏家Jay Fung，雖然今年稍遜MC，但由於MC的《世一》他有份作曲，所以對方攞獎他亦非常開心，與有榮焉。（Instagram：jayfungmusic）

若想重溫四台頒獎禮賽果，可參考以下文章：

新城2023｜名單出爐張敬軒奪勁爆年度歌手 尹光封潮爆神級歌王

叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023｜完整賽果 張敬軒奪我最喜愛男歌手

CHILL CLUB完整名單｜Anson Lo奪年度男歌手 姜濤得至尊歌手獎

十大中文金曲2024完整得獎名單｜MC奪5獎成大贏家 華納成全場之冠