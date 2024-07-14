消失歌壇26年！「80年代金曲歌后」因母離世淡出歌壇　近況曝光

80年代金曲歌后陳淑樺當年唱紅〈夢醒時分〉、〈滾滾紅塵〉、〈問〉等歌曲，不過，她1998年因為母親過世，淡出歌壇超過26年；而三金歌王文章近日回歸歌壇，直言最想感謝的貴人正是陳淑樺，更是透露對方近況。



陳淑樺當年唱紅〈夢醒時分〉、〈滾滾紅塵〉、〈問〉等膾炙人口的歌曲。（YouTube截圖／@滾石唱片）

據《自由時報》報導，三金歌王文章透露，近年有聽到圈內有音樂人與陳淑樺聯繫，「她其實有在錄音室試着練唱，狀態還是很好啊」，他也心疼表示：「我覺得有時候，淑樺都被（外界輿論）妖魔化了，她只是很低調，也不想解釋，就活着好好，不想要被外界打擾」，直言始終相信有天她會再次回歸舞台。

此外，三金歌王文章也說道，感謝過去陳淑樺的照顧，因為對方曾到新加坡宣傳，陳媽媽也對他很好，雙方回到台灣也有聯絡，「淑樺就像是姐姐一樣，知道我1個人在台灣，對我特別關心」，更笑稱自己像陳媽媽的乾兒子，當時常去陳淑樺的家裏作客。

事實上，資深音樂家小蟲老師與陳淑樺是多年好友，他去年曾被問及陳淑樺的近況，他僅透露有參加對方的生日派對，「至於甚麼內容就不能說了」，表示對方現在狀況很好，不過，針對外界頻繁敲碗復出，他則直呼：「越敲（碗）她越不會出來。」

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