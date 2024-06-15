55歲「玉女教主」再登舞台　凍齡有術仍充滿少女味　曾捧紅郭富城

「民歌高峰會」演唱會自2006年前進各地開唱，如今將在明年正式畫下句點。



12日晚製作人兼音樂總監施孝榮在臉書發文：「『民歌50高峰會』將是『最終場』，希望成為你我美麗的回憶。雖難捨，不停留。期待我們在另一個高峰處相會！」

「民歌高峰會」製作人兼音樂總監施孝榮（施孝榮Facebook）

「民歌50高峰會」宣布將於2025年2月1日、15日分別於台北小巨蛋、高雄巨蛋舉行，陪伴粉絲們一同歡度春節假期。

將由施孝榮率領于台煙、王中平、王海玲、王瑞瑜、李明德、周治平、金智娟、殷正洋、陳艾湄、許景淳、楊耀東、趙詠華、鄭怡以及羅吉鎮，帶領2萬名歌迷踏上民歌之旅。

其中55歲的陳艾湄被封為「玉女教主」：

陳艾湄1989年唱電單車廣告歌《誰說我不在乎》，因而紅遍大街小巷。（fb「誰說我不在乎～陳艾湄」圖片）

陳艾湄的凍齡美貌令網民嘖嘖稱奇。（陳艾湄fb圖片）

陳艾湄當年一曲《誰說我不在乎》捧紅郭富城，城城走紅後也在台灣的演唱會邀請她合唱。（YouTube影片截圖）

陳艾湄當年一曲《誰說我不在乎》捧紅郭富城，城城走紅後也在台灣的演唱會邀請她合唱。（YouTube影片截圖）

陳艾湄當年一曲《誰說我不在乎》捧紅郭富城，城城走紅後也在台灣的演唱會邀請她合唱。（YouTube影片截圖）

陳艾湄當年一曲《誰說我不在乎》捧紅郭富城，城城走紅後也在台灣的演唱會邀請她合唱。（YouTube影片截圖）

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陳艾湄大兒子上個月剛辦婚禮，不但升格當奶奶，同時也將在年底迎來愛孫，這回再登小巨蛋有兒子、媳婦和孫子相伴，意義非凡。

施孝榮也提到感謝這個時代、傑出的音樂人、支持我們的群眾，一起在高峰之上，引吭高歌！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】