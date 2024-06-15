55歲「玉女教主」再登舞台 凍齡有術仍充滿少女味 曾捧紅郭富城
撰文：聯合新聞網
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「民歌高峰會」演唱會自2006年前進各地開唱，如今將在明年正式畫下句點。
12日晚製作人兼音樂總監施孝榮在臉書發文：「『民歌50高峰會』將是『最終場』，希望成為你我美麗的回憶。雖難捨，不停留。期待我們在另一個高峰處相會！」
「民歌50高峰會」宣布將於2025年2月1日、15日分別於台北小巨蛋、高雄巨蛋舉行，陪伴粉絲們一同歡度春節假期。
將由施孝榮率領于台煙、王中平、王海玲、王瑞瑜、李明德、周治平、金智娟、殷正洋、陳艾湄、許景淳、楊耀東、趙詠華、鄭怡以及羅吉鎮，帶領2萬名歌迷踏上民歌之旅。
其中55歲的陳艾湄被封為「玉女教主」：
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陳艾湄大兒子上個月剛辦婚禮，不但升格當奶奶，同時也將在年底迎來愛孫，這回再登小巨蛋有兒子、媳婦和孫子相伴，意義非凡。
施孝榮也提到感謝這個時代、傑出的音樂人、支持我們的群眾，一起在高峰之上，引吭高歌！
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