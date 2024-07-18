香港天后51歲繼續靚　新歌MV輕露性感　兩日內連換12個造型好難忘

陳慧琳（Kelly）推出全新國語單曲〈一剎天堂〉，以電影級CG打造出6張塔羅牌貫穿整個故事線，而且陳慧琳在2日內換了12個造型，加上連番舞蹈畫面，為樂迷送上極致的視聽享受。



陳慧琳被譽為電音女王，她自覺這首歌要唱得好需要下多些苦功，她說：「要用一把輕柔慵懶的聲音唱出有groove（律動感） 的自在感覺。雷頌德（Mark）說：「唱的時候不可以一下子準確的唱出那個音，要在到了跟還沒到之間，聲線不能太響亮要平一點，那就對啦。」

陳慧琳推出全新國語單曲〈一剎天堂〉。（IG@kellychenwailam）

【圖輯】點圖放大看更多陳慧琳靚相👇👇👇

+ 18

原來陳慧琳這次與雷頌德分隔兩地遙距錄音，她分享當中過程：「以前跟雷頌德錄音，我們在同一個錄音室，每錄一句他會馬上給指示，但是因為雷頌德不在香港，雖然他有解釋整首歌的guideline，但錄的時候，我跟Bryan（楊振邦）就要猜，比方說輕的程度， 我們錄了20%輕，40%輕，60%輕，80%輕還有100%像在月球無重狀態的。以前Mark會主導錄音，現在我們在不同的時空，反而訓練出我的自主，成長了。」



關於拍攝，陳慧琳分享：「這次MV印象最深刻的，當然是我漂亮的衣服，兩天要穿12套衣服，加上舞步配合，這兩天真的沒有停過。這首歌是叫人們完全享受浪漫的感覺，不談以前，不論將來，只要兩個人的感覺是對的，就盡量享受那一剎，就如煙花絢爛一樣，好像進入了遊樂場一樣盡量享受。」

〈一剎天堂〉MV以電影級CG打造出6張塔羅牌貫穿整個故事線。（〈一剎天堂〉MV畫面）

【圖輯】點圖放大看更多〈一剎天堂〉MV畫面👇👇👇

+ 3

〈一剎天堂〉MV導演Sheng解釋了拍攝概念，他說：「MV中Kelly化身了6個塔羅牌人物貫穿整個MV，因為愛情上大家都喜歡求神問卜，故用塔羅牌這個元素添上了神秘感，在這個設定中加上《愛麗絲夢遊仙境》的概念去拍，讓Kelly進入了一個未知的世界去展開MV。」

延伸閱讀：

影/新店4車路口撞一團！連機車也加入 91歲駕駛胸挫傷

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】