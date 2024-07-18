容祖兒新歌由AGA作曲　MV遊走7個香港美景：末日要攬住歌迷一齊死

日前一連十二場的《容祖兒Eternity演唱會2024》於澳門新濠影匯綜藝館正式開鑼，演唱會上，祖兒除了透露正密鑼緊鼓籌備全新廣東大碟，又預告接下來的場數會大唱即將推出的新歌，其全新廣東作品《One Last Time》今日（18日）上架。

容祖兒全新廣東作品《One Last Time》已上架。

《One Last Time》由江海迦（Aga）作曲、陳詠謙填詞，祖兒坦言一直都喜歡Aga，所以主動出擊，「佢係一個有才華嘅歌手，擅長創作R&B曲風，音樂觸感無容置疑。自己又有一段時間冇出快歌，就試吓問監製舒文，Aga有冇歌可以畀我，結果收到兩首Demo，好開心最後兩首都用到，其中一首就係《One Last Time》。」歌詞方面，祖兒為陳詠謙設定一個有趣框架，「我要一首大家聽到會不自覺一齊唱，一齊跳嘅歌，用字唔使好深，要深入淺出咁講出嗰份態度。所以當大家聽到副歌一句『愛你愛我 我對你霸佔一晚 你對我霸佔一世 通通不阻你發揮』自自然然手腳會郁，亦都已經可跟住唱。」

祖兒特地向AGA邀歌，又找陳詠謙填詞。

MV中祖兒的造型都有點小性感。

為了貫徹歌曲中要將面對末日的荒誕態度實踐出來，用自己態度，活出一套末世日常，MV中祖兒化身導演，自編自導自演一場世界末日，從而演繹在末世中嬉戲到底的快樂無際。兩日的拍攝，祖兒換了七個造型，遊走香港多個場景，包括花園街、尖沙咀美麗都大廈、電車廠等，「其實都唔係一啲隱世難搵嘅秘景，相反係大家每日都可能會經過嘅地方，不過只係大家冇嘗試以另一角度欣賞。」

兩日的拍攝，祖兒換了七個造型，遊走香港多個場景。

祖兒遊走香港多個場景，包括花園街、尖沙咀美麗都大廈、電車廠等。

最後，導演更搭建一個廢墟般的家，期間會經歷百年一遇暴雨，又有猛烈的龍捲風，種種災難都比喻世界末日的來臨，但祖兒仍安坐家中，自在地唱投入地跳。問到祖兒如果真的遇到末日，會選擇怎樣過？「我會開一個最大型嘅世界末日狂歡party演唱會，希望同班歌迷狂歡到最後一刻，大家攬住一齊……死，哈哈，就算世界末日都要開開心心咁過！」

就算世界末日，祖兒仍然會安坐家中，自在地唱投入地跳。