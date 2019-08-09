劉德華闊別7年再進軍小巨蛋！　演唱會竟連續兩星期咁長？

天王劉德華進軍小巨蛋？去年他在香港展開「My Love Andy Lau World Tour」世界巡演，原規劃今年10月移師台北小巨蛋，但申請案遭台北市文化局以「檔期太長」為由回絕，團隊只得另覓檔期。據悉他已成功申請到2020年5月底至6月初共2周的檔期，是他第3度攻蛋，勢必又會引起搶票潮。

57歲的劉德華駐顏有術、身材健壯，為了「My Love Andy Lau World Tour」世界巡演仍舊嚴格管控飲食，載歌載舞、豐富多元的曲目讓觀眾回味無窮。他在四面台上大展二頭肌帥氣擊鼓，且顧慮到每位歌迷，特別搭乘吊以2條鋼絲、容納單人的小舞台環繞空中，並開心分享女兒劉向蕙的全家福畫作，氣氛溫馨無比。

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只是去年當他演出到第14場時，因罹患流感失聲臨時喊卡，共計取消7場，在團隊鍥而不捨之下，順利補件申請到明年2月的紅館檔期，也開放購買7場取消演唱會門票的歌迷更換票券，期限至9日中午12時止。此外，他的巡演將在9月移師馬來西亞、新加坡，累計將唱7場。

而他申請台北小巨蛋2020年的2周檔期過關，接棒前年張學友、今年的郭富城、黎明攻蛋開唱，闊別7年重返小巨蛋，據悉會安排4場演出，屆時有望騰空環繞全場與粉絲近距離互動。對此，劉德華所屬台灣映藝表示：「有收到已經申請到明年小巨蛋的場地，其他有進一步確定消息會再統一做公布，謝謝。」

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