【掃毒2】女角全部遭遇不測　林嘉欣周秀娜應采兒冇個有好下場

由邱禮濤執導，劉德華、古天樂、苗僑偉主演的《掃毒2天地對決》已經上映。幾大男神連場激戰，固然看得大家熱血沸騰。 但其實戲中都有幾個女演員，包括林嘉欣﹑江美儀和周秀娜等等，可惜她們的出現只作為調劑，大部分都沒有好結果，當中只有一個女生能夠倖免。

由邱禮濤執導，劉德華、古天樂、苗僑偉主演的《掃毒2天地對決》，打到地鐵站，非常刺激！（《掃毒2天地對決》劇照）

劉德華、古天樂、苗僑偉在《掃毒2天地對決》由頭鬥到落尾，最激烈的一場戲，莫過於三位男主角飛車飛到落中環地鐵站那幕。劇組特意搭建出一個 1：1 中環地鐵站，效果真的幾可亂真，就連古仔與三哥都話覺得：「難以想像飛車槍戰可以喺地鐵站發生。」

連串動作場面，但戲中的女主角們就不太幸運。（《掃毒2天地對決》劇照）

一眾女角色都遭遇不幸

電影除了有連場激戰，亦有不少感情線。不過，作為觀眾很可能覺得最虐心的情節，就是戲裡幾乎全部女角都沒有好結果，甚至有女影迷離開戲院時表示感到憤慨，為一眾女角色感到傷感。戲中至少四位女角色都遭遇不幸，只有一位倖免，這又難怪影迷會有這個想法。

點撃即睇一眾女角色的下場：