【書展2019】杜漸李偉才陳浩基譚劍出新作　科幻推理文學大放異彩

今年書展的主題是科幻及推理文學。倪匡這個衛斯理自不用說，但當今寫科幻及推理的香港作家，大家認識幾多個呢？趁着年度主題，我們看一看一些相關的書籍吧！

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陳浩基，近年來灸手可熱的名字，任何一間出版社如果簽到他出書，簡直如魚得水。陳浩基畢業於香港中文大學計算機科學系，喜愛作家有柯南．道爾、京極夏彥等等。他在十年前，即2009年以〈藍鬍子的密室〉入圍第七屆「台灣推理作家協會徵文獎」決選並得首獎。兩年後，2011年，他以《遺忘刑警》膺第二屆「島田莊司推理小說獎」首獎，可說已經相當矚目。至五年前，2014年，出版《13．67》，可說是風靡全球，除了獲2015年台北國際書展大獎，成為首位得此榮譽的香港作家，《13．67》一作更翻譯成不同版本輸出國外。

陳浩基出生於計算機科學系，2009年以〈藍鬍子的密室〉在第七屆「台灣推理作家協會徵文獎」獲獎後，開始發展寫作的生涯。（作者提供）

這次他將會於兩間出版社出版新作，格子盒作室的是《第根歐尼變奏曲》，此書收錄第七屆「台灣推理作家協會徵文獎」決選入圍作品〈窺伺藍色的藍〉、第十屆「倪匡科幻獎」三獎作品〈時間就是金錢〉、日本Amazon「亞洲小說／文學類」電子書銷售排名熱賣作品〈隱身的X〉。以十七部作品配合古典音樂，組成一組曲，將推理、純文學等等結集，以饗讀者！另一本是一本合著作品，《偵探冰室》，是由星夜出版出版的，這本書結合了六位善寫推理的作家，以香港本土元素例如一些場景：重慶大廈、李氏力場、二樓書店、動漫節、地下鐵路和豪宅，來上演推理故事。

另一位同樣大名鼎鼎的作者是譚劍，他同樣也是在兩間出版社出版作品，一本是上述提及的《偵探冰室》，在星夜出版同時推出個人作品──《免費之城焦慮症》。譚劍是首屆「全球華語科幻星雲獎」長篇小說獎金獎得主。〈免費之城焦慮症〉這一部小說於2007年奪得台灣第七屆「倪匡科幻獎」佳作，而這次這部作品結集，一口氣收錄16部作品，當中更特別收錄「一字小說」、「無字小說」，到底是什麼？到書展時大家便知道了！

譚劍和陳浩基同樣出生於IT行業，有傳媒稱譚劍為「香港最後一個科幻作家」。（洪昊賢攝）

而他另外兩部作品，其中一部《黑夜旋律》（「復刻修訂版」），由格子盒作室推出。以近未來香港為背景的超連結電影兼多線敍事作品，以七位人物串連故事，由人到慾念到罪行。同樣也是復刻修訂版的還有《人形軟件》，兩部作品均享盛譽，喜歡科幻文學的讀者不容錯過。

至於同是書展2019年度主題的重量級嘉賓，杜漸先生和李偉才先生，都有推出著作。

杜漸先生，1935年生於香港，畢業於中山大學中文系。他是一名愛書之人，曾經做過報社編輯，也曾主編《科學與科幻》，因緣就這樣定下來，他與李偉才（即李逆熵）一同合作。而這次書展2019，杜漸先生在三聯書店（香港）出版《偵探書話》，他網羅中外推理小說名家，自柯南．道爾至程小青，自阿嘉莎．克莉斯蒂至東野圭吾，除了對其生平和作品進行了客觀介紹外，書中亦融入了作者的主觀點評及小說家的創作習慣和生活細節。

杜漸是一名愛書之人，並在1978年開創了雜誌《開卷》，是本以談書為主的雜誌。（作者提供）

《偵探書話》是一本介紹中外推理小說名家的書，對他們的生平及作品作客觀介紹及點評。（三聯書店）

而李偉才先生則推出《論盡科幻》，此書綜合其逾半世紀對中外科幻小說之閱歷，書寫有關科幻小說創作與賞讀背後的種種心得───從小說本質解構起手，到入門寫作技巧，以至創作意念的爆發。舉例譬如先解釋什麼是科幻小說、科幻中的科學，到第二部分以小說導讀和賞析為引子，例如原來老舍的《貓城記》是中國科幻小說的先驅，立意既新，筆調也輕鬆。

李偉才醉心於科幻小說，1990年與與一班科幻同好創辦了雜誌《科學與科幻叢刋》。（作者提供）

《論盡科幻》綜合李偉才對中外科幻小說之閱歷，書寫有關科幻小說創作與賞讀背後的種種心得。（格子盒作室）

科幻、推理等作品的價值近年愈來愈受抬舉，杜漸先生甚至說：「近年例如東野圭吾的作品，已經逼近純文學，甚至已經是純文學的水平。」叫我們不要輕看這些流行文學作品，相信今年書展作品數量之多必定讓人目不暇給，各位讀者，書展見！

作者簡介：清君

中文系畢業生，任職過出版編輯及網絡編輯，專寫關於本土創作、傳媒、出版、文學等話題。不善交際的小毒男一枚。

作者Facebook專頁：清君說

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「譚劍與陳浩基 堪稱香港科幻推理第一人！」】

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