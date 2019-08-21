【容祖兒演唱會】88歲甘草演員成焦點　網民：佢竟然識唱《阿門》

《容祖兒Pretty Crazy演唱會》每晚除了有不同嘉賓現身舞台外，其實每晚親身撐場睇騷的行內好友，亦成為觀眾焦點之一。昨夜(21/8) 是Joey第十五場演出，台下到場欣賞演出的圈中好友包括何嘉莉、湯寶如，薜家燕、王梓軒、Super Girls AKA及Heidi、陳潔靈、陳慧嫻、林姍姍、森美等等。不過有眼利網民發現，除了這些常見的行內人外，還有一張非常親切的臉孔在紅館的頭排座位出現，連Joey也特意為她的出現而開Post分享，更驚呼：「真係容姨呀！」

《真情》中飾演容姨的譚倩紅現身容祖兒演唱會，更懂得合唱《阿門》！ (網絡擷圖)

睇下仲有咩嘉賓到場！

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正所謂「笑聲笑聲滿載溫馨」，這位令人感到絲絲溫暖的，便是TVB經典電視劇《真情》中，飾演「容姨」一角的譚倩紅。有祖兒樂迷拍攝到，當Joey在台上演唱《阿門》時，容姨正好站在頭排位置，企足3小時之餘，更口中唸唸有詞的一起合唱。

今日Joey在社交平台分享時表示：「真係容姨呀！我喺上面一路唱一路望一路諗，幻覺嚟㗎啫，容姨無理由識我㗎！不過唱到最後一首歌，我就好肯定嘞，我哋仲握握手添，好開心呀我！話時話，我到了80歲嘅時候都會係容姨㗎啦播，如果到時仲可以咁精靈一定繼續開騷，驚你唔嚟咋！祝譚倩紅姨姨身壯力健每日平安快樂！」