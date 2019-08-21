【容祖兒演唱會】草蜢現身合唱撐Joey　蔡一傑賣甩團員開個人騷！

容祖兒《PRETTY CRAZY》紅館演唱會休業一日，Joey差滿電後強勢回歸，狀態大勇，但大頭蝦性格依舊，在演唱會開始不久後，就和歌迷分享當晚發生的蝦碌事：「今日出場前，我都唔知點解自己會反鎖咗自己喺廁所，要人嚟我先開到門，你哋要叫大聲啲，畀多啲正能量我，去趕走啲負能量！」全場歌迷立刻尖叫到快要掀起紅館屋頂，直至嘉賓環節時，她與草蜢的互動再次讓歌迷笑聲不斷，看來Joey才是真正的正能量發電機！

Joey在開唱前，不小心把自己反鎖在洗手間。

「連日嚟有好多唔同嘅歌手出現，有唔同嘅職業，有農夫嗰啲啦，咁今日係昆蟲類嚟嘅！」雖然因為嘉賓外單已外洩，但歌迷依然畀足面落力歡呼，Joey噗哧一笑後續言：「有三隻，好犀利㗎佢哋！講跳舞，一個跳到開學校啦、有個跳舞跳到頭髮長過我啦、有個跳舞跳到扭下擰下…遲啲仲會開騷添！大家都知道邊個啦係咪呀？」便立刻唱起《失樂園》，邀請草蜢出場一同合唱。

Joey與草蜢的第一首合唱歌為《失樂園》。 歌畢，Joey馬上向草蜢三子連聲道謝和逐個擁抱，並恭喜蔡一傑，讓他驚喜一問：「你恭喜我啲咩呀？」Joey想也不用想便回答他：「恭喜你開騷！」蘇志威和蔡一智當然不錯過機會，馬上在台上爭取機會，幫好兄弟落力宣傳，Joey忍不住搭話：「我哋一定會支持你嘅，但係我想問下，即係…有冇興趣請嘉賓呀？因為連日嚟我碌咗咁多人情卡，我諗要還嘅！你演唱會需唔需要嘉賓呢？」這個主動請纓的提議讓蔡一傑措手不及，他帶點迂迴地回話：「有一個空缺，你想唔想玩一啲另類啲嘅嘢？」Joey便邊跳邊猜：「唔會係辣身舞掛？」蔡一傑便笑着揭盅：「和音夠特別啦！」讓Joey馬上回答：「和音呀？和音我就唔係熟啦！不過我頭先有學到囉。」他便帶點尷尬的說：「好呀…我諗下！」然後驚覺回應似拒絕Joey，便馬上出言補救：「我唔係推你嘅意思呀！」好兄弟當然不放過補刀機會，蘇志威立刻捉緊機會說：「你竟然喺佢主場推佢？」台上台下看到蔡一傑驚慌失措都忍不住大笑，他緊張得拉起Joey的手，認真的承諾：「我絕對係歡迎㗎！咁記住嚟睇啦喎，有祖兒㗎喎！我唔好意思呀，你天后嚟㗎嘛！」Joey貼心回應：「真係冇所謂㗎！你咁難得開演唱會！而且你估係小嘢㗎，你係Diva！」

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蘇志威繼續玩得開心，整蠱兄弟：「喂，佢話好難得甩低我哋兩個呀，佢自己去玩呀！」Joey和應賣口乖：「梗係啦，你又咁忙，又開公司、又幫我整咁多靚嘢（衫）、你老婆係全港最紅KOL喎，你都可以唔使做啦！」此時，蔡一傑默默走到Joey身邊，在話縫間插話：「哇，你今日件衫好靚喎！好似鴕鳥毛咁！」Joey揈住講：「係呀，襯返你哋呀嘛，有動感啲！」並邀請蔡一傑親手摸衫，感受一下是否鴕鳥毛，讓蔡一傑無奈說：「我摸邊到啫！你咁樣隊埋嚟！」Joey便乾笑可愛地回答：「我哋有乜所謂，你想摸邊度？」說到這裏，歌迷已經笑聲不絕，讓一直被冷落在一旁的蘇志威酸酸的說：「你哋就有本錢打情罵俏，我同佢（蔡一智）就唔可以做啲咁嘅嘢…」

Joey聽到蔡一智分享自己的故事後，也忍不住大呼：「痴線！」

在歡笑聲中，Joey突然想起蔡一智未有加入對話，便對他說：「唔係呀，阿智都未講嘢，通常阿智講啲嘢係最有智慧嘅！」蔡一智想想，便突然分享與Joey的行山經歷：「其實呢，我有一次就同祖兒去行山，話說嗰條路線圖就好崎嶇嘅，咁就估唔到佢落到去一條馬路嘅中間，我嗰陣都有少少擔心，因為天后嚟㗎嘛！點知喺馬路嘅時候呢，佢突然間雀躍起上嚟，係單腳跳下跳下咁行添，有巴士經過嘅時候呢，佢仲好開心話『好開心呀！我咁大個女從來都未試過喺馬路度行㗎！』，我真係覺得你好Crazy囉，我幾驚你會畀啲巴士撞到！」說罷，他們便再合唱《限時專送ABC》。