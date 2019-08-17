【容祖兒演唱會】康子妮現身唔只為撐場　原來佢仲有個特別任務？

容祖兒《Pretty Crazy》紅館演唱會舉行得如火如荼，除了晚晚嘉賓有驚喜之外，幕後人馬同樣厲害。早持為大家介紹過，張敬軒擔任今次演唱會的御用調音師。今次為大家介紹其中一位和音樂手，大家以往經常在電視框中見到她，卻不知道原來她有很高音樂造詣，這位樂手是——康子妮。

康子妮日前在instagram貼出與其他和音樂手的合照，並寫上：「#prettycrazy容祖兒演唱會 #祖兒band #祖兒和音四美一俊」於6月又貼出過在鄭伊健演唱會擔任樂手的照片，想不到她的音樂造詣「暗地裏」在爆發。

康子妮日前在instagram貼出與容祖兒演唱會和音樂手的合照。(康子妮instagram圖片)

於6月又貼出過擔任鄭伊健演唱會樂手的照片。(康子妮instagram圖片)

康子妮早在十六歲的時候已考獲鋼琴演奏級，在未夠十八歲之時，已到多倫多大學修讀音樂系，又曾擔任過音樂老師。十多年前起開始製作多份樂譜，包括：《迪士尼90週年慶典 鋼琴樂譜第一冊 公主系列》、《迪士尼90週年慶典 鋼琴樂譜第一冊 歷險系列》；又推出過鋼琴專輯《吉卜力精選鋼琴CD》。真係唔講你唔知，康子妮其實也是音樂人。

大眾認識的康子妮，都是林曉峰太太、兩子之母、演員等身份，其實她是一位不折不扣的音樂人。(資料圖片)

康子妮老公林曉峰曾在訪問提及過，太太一直有音樂夢，但因為很年輕結婚所以相關工作機會減少了，自2013年開始擔任《歲月友情演唱會》的和音，才再次做回一個音樂人。有時候，大家入場欣賞演唱會，除了朝聖自己的偶像之外，不妨多留意樂手團隊及鳴謝名單，往往都會有新發現。