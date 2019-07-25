Taylor Swift再受狂粉騷擾！身藏鐵通企圖非法闖入住宅被捕

美國女歌手Taylor Swift曾多次被瘋狂粉絲騷擾，上週五（19日）更險些被手持兇器的狂徒企圖闖進她位於羅得島州的高級住宅 ，幸好當時她並不在家，逃過一劫。

Taylor Swift當時並不在家。（@taylorswift）

據外國傳媒報道，一名32歲男子David Page Liddle於上週五在Taylor Swift住所附近的公園徘徊，當地居民認為這名男子形跡可疑，再加上背囊裏露出一條金屬棍狀物件（類似鐵通），因此報警求助，警察接報到場後，這名男子更曾一度嘗試逃走，但不成功。警方除了在他身上搜出金屬棍，更在他身上的背囊中搜出30個開鎖器、鐵撬、手套、電筒、螺絲、耙等多件物品。

涉事的32歲男子David Page Liddle。（Westerly Police Department）

David向警方落口供時表示，自己由孟菲斯穿州過省到納什維爾，再去到紐約，只是為了與Taylor Swift「聚舊」，並希望她能夠幫助他的音樂事業而特意登門拜訪。鑑於他早前被目擊在Taylor Swift的住宅附近徘徊，因此警方有合理理由拘捕他，而他亦將被起訴涉嫌藏有爆竊工具及槍械以外武器。目前David仍然被扣留，可以以1萬美元（約7.8港元）保釋。