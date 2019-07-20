音樂劇《貓》拍電影版　網民：Taylor Swift係靚但呢隻先最突出

曾經被翻成超過20種語言的經典音樂劇《貓》（Cats），將會首度登上大銀幕。由天后Taylor Swift擔正主演的電影版《Cats》釋出最新預告，今次電影放棄特技化妝，利用動作捕捉技術將演員變晒做貓咪，看不看得慣就真的見人見智。不過，有粉絲就話Taylor Swift絕對是一隻靚貓，但最突出的一隻貓貓竟然另有其貓。

曾經被翻成超過20種語言的經典音樂劇《貓》（Cats），將會首度登上大銀幕。（影片截圖）

電影版《Cats》由《皇上無話兒》、《孤星淚》電影導演Tom Hooper執導，找來Taylor Swift、珍妮花赫遜（ Jennifer Hudson）、男星艾迪斯艾巴（Idris Elba）、女星茱迪丹茲（Judi Dench）、老牌男星伊恩麥基倫（Ian McKellen）、芭蕾舞蹈員Francesca Hayward、名主持James Corden、莉寶韋遜（Rebel Wilson）等人演出。80年代Andrew Lloyd Webber的音樂劇《貓》（Cats）是不少人心目中的經典，所以相信不少粉絲以及貓奴都會對這部電影很感興趣。

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Taylor Swift係母貓首領

預告中播出音樂劇的首本名曲《Memory》，一眾演員半人半貓的造型也引起影迷討論。電影版由Taylor Swift飾演母貓首領Bombalurina，Idris Elba飾演反派Macavity。Jennifer Hudson飾演的是一隻已過氣的魅力貓Grizabella，在戲中將會擔當主唱《Memory》的重任，而Rebel Wilson將會是老甘比貓Jennyanydots。

雖然有網民看不慣演員半人半貓的造型，不過都有人讚Taylor 是一隻靚貓，身材也不錯。（影片截圖）

網民：半人半貓仲恐怖過《小丑回魂2》

不過電影版不用舞台劇演員靠化妝變成貓的方式，轉而利用動態捕捉技術，將演員key成貓。放棄一貫的特技化妝卻引來網民熱議。有不少影迷覺得特效出事，造型半人半貓反而更感覺更詭異。甚至有網民指出，被一班貓貓的造型嚇親，直指《Cats》預告可能比起恐怖片《小丑回魂2》（It: Chapter Two）的預告片更恐怖。有粉絲指，這樣看來演員們人不似人、貓也不似貓，看着簡直令人毛骨悚然。

Rebel Wilson這隻肥嘟嘟的貓咪，應該會在戲中大放笑彈，在預告中也相當突出。（影片截圖）

Taylor Swift再靚都唔及呢隻...

雖然大家暫時未必看得慣演員們變成了貓咪，又覺得特效出事，不過都有人讚Taylor Swift是一隻靚貓，神態幾銷魂。不過這隻美貓，也不及諧星Rebel Wilson演的那隻貓咪夠令人深刻，事關Rebel這隻貓咪身型「似足主人」舞健壯，在預告中挺着一個大肚子，更一個轉身跌在地上，夠晒突出！

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