【容祖兒演唱會】約定樂迷3年內再開騷　開放大門歡迎大家追求

容祖兒《Pretty Crazy》紅館演唱會今晚尾場，台下嗌到拆天，台上驚喜不斷，有天王黎明加持兼爆金句，贈Joey「Good Luck」二字，全場氣氛由頭癲到落尾。 攝影：葉志明

到第一次Encore，Joey身穿火紅色戰衣兼展翅唱出《最後的茱麗葉》。她解釋金翼展翅的原因：「有人認為係鳳凰重生，但其實係要多謝我媽咪，佢叫金鳳。多謝佢畀咗正確嘅人生觀我，令我選擇正確嘅工作，好投入去工作。多謝你，媽咪！」Joey又話自己唔太喜歡住酒店，自認宅女，但做演唱會時卻很喜歡住酒店的生活規律，她說：「今次我住咗19日酒店，因為我打破咗自己紀錄，我開咗19場演唱會！」全場歡呼回應，然後Joey唱出《心淡》，台下聲嘶力竭大合唱。

火紅色戰衣真係搶眼到爆！ (葉志明攝)

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Joey預告過觀眾嗌幾大聲，她就唱幾多，所以有第二次Encore。她換上輕裝唱出《美麗在望》，又四圍走拿起觀眾的電話自拍。她問大家：「依家12點，有冇人趕時間？趕時間可以走先。」全場答：「冇！」然後Joey接連唱出《花千樹》、《麻煩你》。Joey說：「真係托賴今次把聲冇出過問題，唱多兩個都仲得呀！」接著唱出《借過》、《舊日回憶的山丘》。Joey又話：「真係好爽呀！你哋俾我嘆埋今晚啦！應承大家3年內再開演唱會！」

好想同Joey瘋狂自拍！ (葉志明攝)

到凌晨12點半，Joey仲未想停，她對台下的楊受成博士說：「死喇⋯⋯楊生我唱多幾首㗎咋！」楊生在台下點頭示意。然後樂器、譜架再次升到台上，樂手、Dancer、雜技團成員等台前幕後走到台上，Joey逐一向他們致謝，然後唱出《我的驕傲》，全場再次大合唱，到12點40分才廣播完場。

楊生一個點頭，Joey就可以唱到12點40分，尾場觀眾果然係最幸福！ (葉志明攝)

騷後Joey在記者會上她表示自己實在很Crazy，沒想過自己能夠完成。被問到邀請到很多兒時偶像作嘉賓，是否公器私用？Joey笑說：「唔好咁講，唔趁依家等幾時呀？就算我請都要佢哋肯先得，好多謝佢哋嘅寵愛！」她續說：「第一場有啲阻滯，我好崩潰，當時工作人員同我講『你唔好放棄，等埋學友嚟佢一定會支持你！』當我見到學友嗰陣，好似有水泡咁所有壓力卸晒落去，好多謝學友！一定要請佢食飯！」

被問到完成演出後，是否開放大家的追求？Joey笑說：「對呀！大門已經開放，歡迎大家來臨！」另外又問到是否要為古天樂入紙開騷？她說：「希望同佢合作音樂劇，因為佢喺電影界都係鉅子嘛！」