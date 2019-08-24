【容祖兒演唱會】古巨基現身大爆Joey酒後瘀事　原來馬桶好好玩？

容祖兒《Pretty Crazy》要館騷踏入第十八場，每晚特別嘉賓都為大家送上驚喜，昨晚邀請到古巨基上台，大爆Joey飲醉酒做過的傻事，笑到觀眾肚痛之外，連Joey都笑到碌地。

基仔與Joey認識多年，老友鬼鬼自然多趣事分享，昨晚Fans尤如看了一場棟篤笑。

基仔上到台先打招呼：「阿祖，係咪要摸下我濕滑隻手先？」祖兒反問:「你個枝嘢咩嚟？」基仔答得相對暖昧：「我枝野又黑鼆鼆，又毛鬙鬙……」當大家以為他要開黃腔，實情他在形容那個咪套：「係羽毛球柄嘅毛巾套呀！因為我呢幾年整壞左好多支咪，每支都成八萬幾蚊㗎。因為手汗太大，一揮手成枝咪飛走咗。」

基仔大爆一次Joey來家作客的瘀事，飲醉後雙手向天發功又攬實馬桶，想不到天后都有鮮為人知的一面。

Joey本身想拉開話題繼續「質問」基仔，豈料被大爆飲醉酒「發功」的事。基仔說：「我哋識咗十幾年，係近幾年先特別熟，多咗好多聚會。」Joey即刻緊張起來：「你又爆料？乜成公司都係咁㗎……」基仔笑話：「大家想唔想聽容祖兒平時生活啲傻瓜嘢呀？」觀眾反即起哄和應：「事緣係咁，阿祖係一個好乖唔識飲酒嘅女仔，同我一樣……」他續說：「有一次Mani(霍汶希)同你嚟我屋企食飯，你有啲事遲咗到。喺樓下個保安話『容小姐你可以入去喇』，你講咗幾次『你點知我姓容架！？嚇到Mani即刻拉你走！」

Joey尷尬得一邊叫基仔收聲，一邊笑到碌地。

你以為咁就完？未！基仔再爆Joey一上到去就雙手向天「發功」：「我以為你整整下成個人可以飛起！」此時Joey已經笑到碌地，但基仔冇停過再講：「仲有呀，跟住你入咗廁所好耐，Mani不停敲門。過咗陣個門鎖鬆開咗，大家見到你攬住個屎塔！當我哋扶你起身，你就話『 基仔！我發誓呢度係我嚟過最好玩嘅地方！』我都唔知個馬桶咁好玩㗎！早知我都玩下啦！」基仔再下一城問觀眾：「各位想唔想睇片呀？ 其實我有當晚條片，我對朋友好好，我唔會出賣朋友嘅，除非佢係fans叫啦！我有帶手機，有冇air drop呀？不如一次過啦！」笑完一大輪兩人正經合唱《狂串樂基兒》，全場當正紅館係K房一樣大合唱。

Joey在台上認真表演，原來私下一樣Pretty Crazy。

Joey笑到碌地逐格睇！