【容祖兒演唱會】TWINS同關智斌做嘉賓　大爆Joey追求者就喺現場

容祖兒《PRETTY CRAZY》演唱會去到第九場，歌迷朋友終於等到Joey請來TWINS和關智斌（Kenny）做嘉賓，這個組合每次齊人都玩得好癲，所以Joey都很擔心大家會失控，然而最後卻是自己最忘形，更興奮得跳起「屯門Happy伯」的成名舞步。

在介紹嘉賓出場時，Joey說：「今晚嘅嘉賓，有佢哋講冇我講，我哋係一齊長大嘅！」說到這裡，其實答案都呼之欲出，歌迷便興奮的歡呼，Joey續言：「我哋所經歷嘅嘢，係你哋唔能夠想像嘅多！我都曾經喺佢哋演唱會裡面飲大咗，今日我就唔知佢哋會點對我，但希望佢哋會錫住我，唔好亂噏嘢啦！」說罷，便唱《風箏與風》歡迎TWINS出場。

Joey唱《風箏與風》歡迎TWINS上台。

容祖兒有日本男友？

TWINS從升降舞台上台後，便立刻飛奔與Joey擁抱，全場氣氛頓時High爆，隨即便一起合唱《大紫大紅》。歌畢，Joey馬上向歌迷大叫：「正呀！我啲姊妹嚟晒喇！」阿Sa便立刻接話：「喂！其實呢，容祖兒！」這個開場白讓Joey十分緊張，立刻叮囑：「小心啲講嘢喎！」阿Sa當然懶理，繼續自顧自的說：「我想話呢，雖然容祖兒冇乜緋聞，但係你唔好以為佢冇人追呀！我話畀你聽，真係好多人追佢㗎！今日呢度就有幾個喺度呀！」阿嬌更加是語不驚人勢不休：「做咩呀？日本嗰個呀？」聽後，阿Sa便忍不住直接大笑起來，讓Joey只能尷尬一笑：「咩日本嗰個呀。」

阿Sa繼續用賣關子的語氣問台下歌迷：「係咪真係講得㗎？」Joey立刻斬釘截鐵阻止：「唔係，唔好講呀！掩住你個嘴呀，攞對鞋塞住你個嘴㗎！」阿Sa當然不怕，也十分樂於逗Joey：「唔係喎，聽到佢哋好似好想聽咁喎！但其實容祖兒係未同人開始，就終止咗人哋嘅關係。」阿嬌補箭：「其實個男仔幾好！」二人炮火猛烈，讓Joey應接不瑕，只能以專注事業為理由推搪，可惜連阿Sa也不收貨，再問歌迷：「係咪大家都想容祖兒搵到個好歸縮先？」Joey便掩面投降說：「我想龜縮呀！」

三人合唱《大紅大紫》。

標童請Kenny出場

攻勢告一段落，阿Sa就接着邀請Kenny出場：「算啦，但係鍾意你嘅人裡面，其中有一個好靚仔，今晚仲死都要同你一齊唱歌，佢仲有好多腹肌㗎！佢依家喺下面，我哋一齊請佢出嚟啦！」好友到場支持，讓Joey份外開心，便接住做「標童動作」把Kenny從下面請上來，把台上台下都笑不停，四人便一齊合唱《死性不改》。

四人老友鬼鬼，在台上也玩得超瘋！

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Joey跳屯門Happy伯舞

Kenny十分陶醉的唱完最後一句歌詞後，Joey立刻對他說：「做咩啫！你依家當自己演唱會呀！」Kenny回答：「係啦，唔知點解唱唱下都眼濕濕咁！」阿Sa當然不忘宣傳機會：「佢嚟緊9月有個演唱會呀！」阿嬌接話：「14號已經賣晒，依家加場！加13號！」Kenny看到阿嬌破梗，便立刻下跪說：「嬌姐，畀個機會我自己講啦！」讓眾人樂開懷，便配合Kenny，讓他親自重新公布加場消息。說罷，全場歌迷歡呼，Joey也興奮得馬上蹲下開跳「屯門Happy伯」的成名舞步，Kenny見狀便立刻跟機蹲下一起跳，讓阿Sa擔心的阻止Joey：「喂呀！你咪跳啦，陣間整親腰呀！」Joey笑着說：「唔係呀，呢個我喺屯門見過㗎！」又忍不住再試跳，讓大家都衝上前笑着阻止，最後Joey對Kenny說：「你嘅地方就係我嘅地方，我嘅地方就係你嘅地方，總之你後面一定有我哋三個！」Kenny感動高喊：「龍虎豹，多謝！」