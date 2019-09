【盧凱彤紀念音樂會】二汶分享At17日常側拍：佢成日話我寫歌好聽

盧凱彤(Ellen)的《Come What May紀念音樂會》上周於壽臣劇院舉行,同場設有阿妹生前的畫作供歌迷欣賞,又可以聽到她的家人、恩師和朋友唱着她的歌,分享和她的昔日故事,在場的都是疼愛她的人,說是一個紀念音樂會,倒不如說是一個溫暖的聚會,讓大家再次聚首一堂,感受阿妹給大家的力量,就像二汶滿懷感激的說:「佢走咗畀咗好大嘅悲傷我,但我好感謝人生遇到佢。」

二汶唱了《Rainbow Connection》送給盧凱彤。

在二汶出場前,音樂會安排播放了一段2017年時阿妹與二汶的日常創作片段,當時阿妹嚷着:「唔想唱…」二汶追問下才知道原來是不想練,然後她便高呼:「我啲歌好好聽㗎!」然後阿妹便為她彈起結他伴奏,讓她唱着二人最熟悉的歌詞。影片播畢後,二汶分享阿妹經常特別「肉緊」地跟她苦口婆心,有一次在《At17 reunion》前,阿妹再次對她說:「林二汶,你寫歌啦,你寫多啲歌啦,你寫歌好好聽㗎!」當時二汶心想,阿妹會這樣說是基於對自己的疼愛,甚至懷疑自己的能力。一頓後,二汶再次墜進回憶之中,已是阿妹離世後的時候:「有一次我喺屋企,我覺得我自己好唔妥,好唔掂檔,我發現我唯一可以做嘅係寫歌。而我想話,關於我寫嘅歌,點樣出發、有啲咩秘密、我諗緊啲乜,呢個世界上面只有盧凱彤一個人知道,從來都係。我以後都會將我嘅秘密寫喺我嘅歌裏面,嚟同佢傾計!」

林二汶在IG貼出舊照,並寫下感受:「這是掛念,掛念是活著,是安慰,是擁抱,是親吻,是陪伴,是你。」(林二汶Instagram圖)

自言不會忘記阿妹的鼓勵,所以二汶努力地寫了很多歌,更和歌迷分享阿妹其中一首最鍾意的歌——《Over the Rainbow》:「我記得有一日佢好開心咁同我講,林二汶林二汶,你聽下《Over the Rainbow》嘅歌詞吖,佢好鍾意成段歌詞,佢迫我聽完首歌之後,將佢心入面嘅感覺講晒出嚟,而呢首歌講嘅就係(編按:彩虹、好事)喺遠處就會有㗎啦,等下啦!」續言:「其實我哋有首歌叫《The Best Is Yet To Come》、《始終一天》,都係一啲等下啦,或者會有呢,喺somewhere可能會搵到。」說罷,便為摯友送上《Rainbow Connection》一曲。

何韻詩唱了《海裡睡人》和《青春祭》。

黃耀明身為阿妹的恩師,亦有出席音樂會,更表示:「無論係演出者定係歌迷嘅心情都一定好沉重,自己採排嘅時候,既傷心又感動!」又鼓勵大家:「雖然佢肉身唔喺度,但佢嘅音樂、佢嘅精神,都會一直長存,繼續影響每一個人!」

盧凱彤的哥哥PJ自彈自唱了《Exit Music》,是他第一首教妹妹彈的Radiohead歌曲,別具意義。

在演唱會的最後一部分,導演讓阿妹以剪影出現於舞台上,有樂隊現場合奏,並同時播放MV片段,所有演出嘉賓都到台前鞠躬致謝,全場歌迷都激動得站起來送上掌聲,二汶亦在最後叮囑大家:「要好好記住盧凱彤嘅音樂、好好咁活下去!」