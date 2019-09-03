【盧凱彤紀念音樂會】二汶分享At17日常側拍：佢成日話我寫歌好聽

盧凱彤（Ellen）的《Come What May紀念音樂會》上周於壽臣劇院舉行，同場設有阿妹生前的畫作供歌迷欣賞，又可以聽到她的家人、恩師和朋友唱着她的歌，分享和她的昔日故事，在場的都是疼愛她的人，說是一個紀念音樂會，倒不如說是一個溫暖的聚會，讓大家再次聚首一堂，感受阿妹給大家的力量，就像二汶滿懷感激的說：「佢走咗畀咗好大嘅悲傷我，但我好感謝人生遇到佢。」

二汶唱了《Rainbow Connection》送給盧凱彤。

在二汶出場前，音樂會安排播放了一段2017年時阿妹與二汶的日常創作片段，當時阿妹嚷着：「唔想唱…」二汶追問下才知道原來是不想練，然後她便高呼：「我啲歌好好聽㗎！」然後阿妹便為她彈起結他伴奏，讓她唱着二人最熟悉的歌詞。影片播畢後，二汶分享阿妹經常特別「肉緊」地跟她苦口婆心，有一次在《At17 reunion》前，阿妹再次對她說：「林二汶，你寫歌啦，你寫多啲歌啦，你寫歌好好聽㗎！」當時二汶心想，阿妹會這樣說是基於對自己的疼愛，甚至懷疑自己的能力。一頓後，二汶再次墜進回憶之中，已是阿妹離世後的時候：「有一次我喺屋企，我覺得我自己好唔妥，好唔掂檔，我發現我唯一可以做嘅係寫歌。而我想話，關於我寫嘅歌，點樣出發、有啲咩秘密、我諗緊啲乜，呢個世界上面只有盧凱彤一個人知道，從來都係。我以後都會將我嘅秘密寫喺我嘅歌裏面，嚟同佢傾計！」

林二汶在IG貼出舊照，並寫下感受：「這是掛念，掛念是活著，是安慰，是擁抱，是親吻，是陪伴，是你。」（林二汶Instagram圖）

自言不會忘記阿妹的鼓勵，所以二汶努力地寫了很多歌，更和歌迷分享阿妹其中一首最鍾意的歌——《Over the Rainbow》：「我記得有一日佢好開心咁同我講，林二汶林二汶，你聽下《Over the Rainbow》嘅歌詞吖，佢好鍾意成段歌詞，佢迫我聽完首歌之後，將佢心入面嘅感覺講晒出嚟，而呢首歌講嘅就係（編按：彩虹、好事）喺遠處就會有㗎啦，等下啦！」續言：「其實我哋有首歌叫《The Best Is Yet To Come》、《始終一天》，都係一啲等下啦，或者會有呢，喺somewhere可能會搵到。」說罷，便為摯友送上《Rainbow Connection》一曲。

何韻詩唱了《海裡睡人》和《青春祭》。

黃耀明身為阿妹的恩師，亦有出席音樂會，更表示：「無論係演出者定係歌迷嘅心情都一定好沉重，自己採排嘅時候，既傷心又感動！」又鼓勵大家：「雖然佢肉身唔喺度，但佢嘅音樂、佢嘅精神，都會一直長存，繼續影響每一個人！」

盧凱彤的哥哥PJ自彈自唱了《Exit Music》，是他第一首教妹妹彈的Radiohead歌曲，別具意義。

在演唱會的最後一部分，導演讓阿妹以剪影出現於舞台上，有樂隊現場合奏，並同時播放MV片段，所有演出嘉賓都到台前鞠躬致謝，全場歌迷都激動得站起來送上掌聲，二汶亦在最後叮囑大家：「要好好記住盧凱彤嘅音樂、好好咁活下去！」