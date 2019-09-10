【陳奕迅演唱會】等極都入唔到Urbtix　網民分享一招輕鬆購入門票

今日是陳奕迅《Fear and Dreams紅館演唱會》的公開售票大日子，不少樂迷早於10點前已在電腦旁守候，希望能盡量購入數張門票。今次公開發售門票數量一共有58000張，不過售票網urbtix的伺服器似乎未能承載太多用戶，即使有票可買，但網民一湧而上，10點一開售已癱瘓了售票網，故此開賣一小時後，仍然有50000張門票可供購買。比起以往不同的是，過往樂迷購票時即使未能成功進入購票頁面，也會停留在分流的頁面上，排隊等候進入網站。而今次不少網民也表示，進入網站分流後，等了一會甚至連線逾時的情況，不得不說Eason威力果真強大。記者實測到底要等候多久才能成功進入購票頁面，不過截至出稿時間仍是未成功。

不過比起進不到網站，有一個情況更令人忐忑不安，因為有樂迷表示購票付款時，銀行過數後網站竟然出現連線逾時又或是長期loading畫面的情況，生死未卜，不知道應否再重新購票。有人分享，即使未能成功付款，只要重新進入購票頁面，網站仍會為大家留起之前所選的門票。

網民表示於購票付款時，再次進入連線逾時的頁面。（連登討論區截圖）

也有不少樂迷表示，購票成功後卻沒有收到相關Email，擔心不知如何取票。其實這情況在過往的大型演唱會中也屢見不鮮，只要成功購票，大多email也會在當天內發出，只是需要耐心稍候便好。

不過原來除了網上購票外，還有一招不少樂迷也忽略了，便是打電話購票，雖然以往經驗大多也是線路繁忙，好幾小時也打不通，但今早有網民竟然嘗試偷步在正式開售前打電話而成功。

又有人成功打電話購入門票！（連登討論區截圖）

陳奕迅演唱會網頁購票步驟：

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陳奕迅演唱會APP版購票步驟：