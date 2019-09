【專訪】樂迷唔明就唔做？　黃志淙：唔提高標準只會繼續平庸

黃志淙近年專注教育工作,但其實他是不折不扣的Slash(斜槓族),DJ、組過獨立樂隊、樂評人、活動策劃、文化研究,涉獵的層面廣而深。MOViE MOViE現正舉行的《Life is Art盛夏藝術祭》中,他更是講者之一,適逢機會當然要向他取經。 攝影:鄭子峰

最初大眾認識黃志淙,都是從他DJ的身份,因為他在主流平台播放較另類的歌曲,很多人都會說:「你要聽另類嘢就聽黃志淙啦。」但其實他同時在Multitasking,也有做「好Pop」的廣播劇,如《我們都是這樣長大的》,兼推出文本小說。他形容:「呢種身位唔係係模糊化,而係一個Slash(斜槓族),有唔同層次。因為如果只係做好艱澀嘅內容,會同群眾好遠離,亦唔容易生存,唔容易溝通。以不同切入點去討論,顯淺、艱澀都有,而且keep住發掘新題材,帶俾自己同受眾驚喜。」

他形容Beatles是很好的教材,因為他們的作品顯淺與艱澀皆有,簡單如唱著「One , Two , Three , Four ,Can I have a little more?」的《All Together Now》,同時也有複雜多樣的《Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band》。可能有人覺得造出艱深的作品為了武文弄墨,但黃志淙說:「你唔提高標準,大家咪繼續平庸囉!」

偏鋒、艱深的作品不是為了武文弄墨,黃志淙說:「你唔提高標準,大家咪繼續平庸囉!」(鄭子峰攝)

香港冇樂壇只得娛樂圈? 一個方法可以破解!

家駒的名言:「香港只有娛樂圈冇樂壇。」不少人認為至今仍然適用,不復80年代當年勇;同時推動香港音樂文化舉步為艱,皆因一直以來所謂音樂新聞也側重娛樂性,音樂人的八卦新聞總是大眾關心的焦點。身為傳媒業界的一員,黃志淙會否覺得,傳媒要負起很大責任?

「呢個係永恆嘅問題,哈哈!30年前我自己做Indie(獨立樂隊)都問過呢個問題,但我唔會走入一個死胡同話『係囉!香港媒體冇希望㗎喇!唔使旨意啲大台!』同埋當時有少少破解咗呢樣嘢。」

香港只有娛樂圈冇樂壇?黃志淙說:「呢個係永恆嘅問題,哈哈!30年前我自己做Indie(獨立樂隊)都問過呢個問題,但我唔會走入一個死胡同話『係囉!香港媒體冇希望㗎喇!唔使旨意啲大台!』同埋當時有少少破解咗呢樣嘢。」(鄭子峰攝)

當時破解的方法就是自資發表作品,推出卡式帶、唱片,Beyond也有做過。黃志淙說:「DIY文化,所謂『自發功』嘅Indie文化,比任何時期都係無所咁蓬勃。」他以自己30年前的獨立樂隊「文藝復興」作例子,當時他們簽約Rock-in Records(樂意唱片,代表人物有彭羚、李惠敏、羅敏莊、夢劇院等)發行作品。但原來Rock-in Records與主流唱片公司EMI有合作,所以他們的唱片印有EMI的Logo。

他說:「呢個唔係特別光環,亦唔係商業死罪,但呢種文化拉扯可以刷新可能性。今時今日Telefram、LIHKG可以係媒體,已經唔需要所謂大台、主流,大家都有呢個機會利用網絡去爆發,所以我唔傾向去諗大眾媒體要負起咩責任。」他又解釋,要分清楚音樂文化與音樂工業的概念:「雖然兩者有重疊嘅地方,但音樂文化重點在於表達,係一種life style,可唔可以過度去主流唔係大家最關心嘅事,大家玩得開心,出show有人睇好似雞蛋蒸肉餅、tfvsjs咁帶住自己嘅音樂衝出香港,就係可喜嘅地方。」

「今時今日Telefram、LIHKG可以係媒體,已經唔需要所謂大台、主流,大家都有呢個機會利用網絡去爆發,所以我唔傾向去諗大眾媒體要負起咩責任。」(鄭子峰攝)

「香港人不嬲都好爭氣,呢個特質亦係用錢都換唔到!」

黃志淙投入身音樂、文化行業超過30年,見過很多商業掛帥的事情,到商業跌落谷底,很多文化東西爆破、蘊釀、應運而生,他認為這就是希望。不單止音樂,港產片如《翠絲》、《樹大招風》、《十年》等作品都能擠身主流,反映香港人善於打「擦邊球」,靈活游走於偏鋒與商業之間,是可貴的特質:「香港人不嬲都好爭氣,呢個特質亦係用錢都換唔到。所以都係嗰句,加油啦!」