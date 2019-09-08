【專訪】樂迷唔明就唔做？　黃志淙：唔提高標準只會繼續平庸

黃志淙近年專注教育工作，但其實他是不折不扣的Slash(斜槓族)，DJ、組過獨立樂隊、樂評人、活動策劃、文化研究，涉獵的層面廣而深。MOViE MOViE現正舉行的《Life is Art盛夏藝術祭》中，他更是講者之一，適逢機會當然要向他取經。 攝影：鄭子峰

最初大眾認識黃志淙，都是從他DJ的身份，因為他在主流平台播放較另類的歌曲，很多人都會說：「你要聽另類嘢就聽黃志淙啦。」但其實他同時在Multitasking，也有做「好Pop」的廣播劇，如《我們都是這樣長大的》，兼推出文本小說。他形容：「呢種身位唔係係模糊化，而係一個Slash(斜槓族)，有唔同層次。因為如果只係做好艱澀嘅內容，會同群眾好遠離，亦唔容易生存，唔容易溝通。以不同切入點去討論，顯淺、艱澀都有，而且keep住發掘新題材，帶俾自己同受眾驚喜。」

他形容Beatles是很好的教材，因為他們的作品顯淺與艱澀皆有，簡單如唱著「One , Two , Three , Four ,Can I have a little more?」的《All Together Now》，同時也有複雜多樣的《Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band》。可能有人覺得造出艱深的作品為了武文弄墨，但黃志淙說：「你唔提高標準，大家咪繼續平庸囉！」

偏鋒、艱深的作品不是為了武文弄墨，黃志淙說：「你唔提高標準，大家咪繼續平庸囉！」(鄭子峰攝)

香港冇樂壇只得娛樂圈？ 一個方法可以破解！

家駒的名言：「香港只有娛樂圈冇樂壇。」不少人認為至今仍然適用，不復80年代當年勇；同時推動香港音樂文化舉步為艱，皆因一直以來所謂音樂新聞也側重娛樂性，音樂人的八卦新聞總是大眾關心的焦點。身為傳媒業界的一員，黃志淙會否覺得，傳媒要負起很大責任？

「呢個係永恆嘅問題，哈哈！30年前我自己做Indie(獨立樂隊)都問過呢個問題，但我唔會走入一個死胡同話『係囉！香港媒體冇希望㗎喇！唔使旨意啲大台！』同埋當時有少少破解咗呢樣嘢。」

香港只有娛樂圈冇樂壇？黃志淙說：「呢個係永恆嘅問題，哈哈！30年前我自己做Indie(獨立樂隊)都問過呢個問題，但我唔會走入一個死胡同話『係囉！香港媒體冇希望㗎喇！唔使旨意啲大台！』同埋當時有少少破解咗呢樣嘢。」(鄭子峰攝)

當時破解的方法就是自資發表作品，推出卡式帶、唱片，Beyond也有做過。黃志淙說：「DIY文化，所謂『自發功』嘅Indie文化，比任何時期都係無所咁蓬勃。」他以自己30年前的獨立樂隊「文藝復興」作例子，當時他們簽約Rock-in Records(樂意唱片，代表人物有彭羚、李惠敏、羅敏莊、夢劇院等)發行作品。但原來Rock-in Records與主流唱片公司EMI有合作，所以他們的唱片印有EMI的Logo。

他說：「呢個唔係特別光環，亦唔係商業死罪，但呢種文化拉扯可以刷新可能性。今時今日Telefram、LIHKG可以係媒體，已經唔需要所謂大台、主流，大家都有呢個機會利用網絡去爆發，所以我唔傾向去諗大眾媒體要負起咩責任。」他又解釋，要分清楚音樂文化與音樂工業的概念：「雖然兩者有重疊嘅地方，但音樂文化重點在於表達，係一種life style，可唔可以過度去主流唔係大家最關心嘅事，大家玩得開心，出show有人睇好似雞蛋蒸肉餅、tfvsjs咁帶住自己嘅音樂衝出香港，就係可喜嘅地方。」

「今時今日Telefram、LIHKG可以係媒體，已經唔需要所謂大台、主流，大家都有呢個機會利用網絡去爆發，所以我唔傾向去諗大眾媒體要負起咩責任。」(鄭子峰攝)

「香港人不嬲都好爭氣，呢個特質亦係用錢都換唔到！」

黃志淙投入身音樂、文化行業超過30年，見過很多商業掛帥的事情，到商業跌落谷底，很多文化東西爆破、蘊釀、應運而生，他認為這就是希望。不單止音樂，港產片如《翠絲》、《樹大招風》、《十年》等作品都能擠身主流，反映香港人善於打「擦邊球」，靈活游走於偏鋒與商業之間，是可貴的特質：「香港人不嬲都好爭氣，呢個特質亦係用錢都換唔到。所以都係嗰句，加油啦！」