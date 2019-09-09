【中國新說唱】《思念是一種病》神曲再活化　憑一樣嘢貫穿三代人

張震嶽和MC HotDog（熱狗）在《中國新說唱》重新表演《思念是一種病》，無論在編曲和歌詞上均有作出耳目一新的改編，歌迷卻只聽到張震嶽甫開口唱第一句「當你在穿山越嶺的另一邊，我在孤獨的路上沒有盡頭」時，都說所有回憶都回來了。很多人都以為你我最熟悉的張震嶽便是原版，其實原唱版本是收錄於齊秦1989年發行的《紀念日》專輯中，三十年的三個版本聽起來有三種味道，從曲詞中亦能感受到在世代變化中不斷改變的愛情觀。

齊秦的《思念是一種病》有着濃濃的民歌味道，節奏輕快旋律甜蜜纏綿，唱出戀人甜蜜相戀時的離別，所伴隨而至的思念煎熬，在分開後都因為感到孤獨，而覺得路變得漫長而沒有盡頭，雖然對方不在身邊，卻也能恍惚感受到他的氣息，每一句「思念是一種病」都盡是甜膩的情話。

張震嶽feat.蔡健雅《思念是一種病》的版本在改編後，配上輕輕的R&B節奏，張震巖亦重新填上三段新歌詞，把原有歌詞的段落變成副歌，以保留這首歌原來的神韻和靈魂。數段新歌詞之中，均是描寫年輕人敢愛卻不懂愛，卻因還不夠成熟而輕視了二人的關係，在失去後才醒覺，在思念在懷緬和後悔。在這個版本的「穿山越嶺的另一邊」，是帶着可惜的孤獨，因為從此以後二人將不再會有交集。如果齊秦版的甜膩感覺能唱出深情的感覺，那麼這一版帶着輕R&B曲風，配上歌詞後，聽起來感覺分手後仍未能完全放下對方，仍處於不成熟且不乾不脆的感情狀態之中，深知已回不去，卻仍忍不住經常回頭想起他的好。

而最新在《中國新說唱》中，由張震嶽和熱狗所改編的版本中剛柔並存，把上一個版本的歌詞抽出並重新排列，也一樣留下了原曲的精髓「思念是一種病」，再加上了兩段熱狗式的「現實的殘酷」Rap。兩大段的Rap歌詞中，熱狗本色盡現，一字一句的控訴着世態炎涼，愛情在現代人生活中不能充當麵包，亦不是人生的全部，在那之外人還是要有自己所追逐的夢想，和應該過的日子，只有最後一句「為何總是忘不了又放不掉，抬頭他看到」，滲漏了那被生活壓碎的思念情感。而在張震嶽的部份，舊歌詞配上充分現代感的編曲，唱出不少人營營役役的活在看似繁華卻崩壞的城市之中，在現實的馴養下他們已變得世故，相比起上一版的拖泥帶水，這次他們深知失去已成事實，瀟灑撇頭就邁步前進，卻仍會在某個夜深人靜的時分才想念那個曾伴在左右的他。