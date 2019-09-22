《英雄聯盟》推「星光戰士」新造型　動畫配樂由呢位大師一手包辨

《英雄聯盟》（LEAGUE of LEGENDS）2019年世界賽即將開鑼，除了賽程外，每年的賽事主題曲也叫電競迷十分期待，因為遊戲公司Riot Games在過往作品裏，無論在動畫製作或音樂要求也有極高水準，所以一直被電競迷戲稱為「被遊戲耽誤的音樂及動畫公司」。雖然最新世界賽的主題歌還未釋出，但近期「星光戰士」（星光少女組）推出第三代新造型，遊戲公司邀請了日本知名作曲家澤野弦之作曲，並連同動畫故事影片「光與影」（Light and Shadow）釋出，再一次大獲好評。

日本名作曲家澤野弘之為《英雄聯盟》「星光戰型」新造型動畫製作配樂。（《英雄聯盟》圖）

以作曲填詞、編曲及鋼琴家為職業的澤野弘之，創作所涉獵的範疇甚廣，包括動畫、遊戲、電視劇、電影及流行曲，作品以《機動戰士高達UC》、《進擊的巨人》及《罪惡王冠》等為人所熟悉。相對於其他音樂作品，他在遊戲配樂的作品則相對地少，今次與《英雄聯盟》合作以前，只在2015年為《異域神劍X》劍製作配樂，當時共創作了55首配樂。

澤野弘之從小便對作曲充滿興趣，人生第一張CD是管弦樂版的《勇者斗惡龍》，他在小學時期開始彈鋼琴，從17歲時學習如何作曲、編曲及管弦樂婿曲，一直朝着成為電影配樂的作曲家之路而努力，在他24歲時終於完夢。在5年前，他開始以「nZk」名義推出個人專輯，至今已發行5張大碟。