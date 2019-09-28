【叱咤樂壇】一文重溫！　Dusty Bottle X Kiri T夠Chill演出

陳蕾、林家謙、Dusty Bottle及Kiri T昨晚於九展Music Zone舉行《Brand Yourself》音樂會，展示現時樂壇的新聲音。四個表演單位少說話多做事，先合作唱出Coldplay的《A Sky Full Of Star》揭開序幕。 攝影：葉志明

Dusty Bottle帶觀眾進入一個復古的Disco氛圍，以節奏為重心帶動全場氣氛，以新歌《問世間情是何物》打頭陣，緊接有《Don’t You Know》、《Forever Summer》及《You Don’t Know Me》。間場時播出Dusty Bottle過往訪問片段，他們提到一個網上留言令他們印象深刻，因為對方寫上：「首歌幾好聽，但應該唔會紅……」他們笑言：「咁到底讚緊我哋，定彈緊我哋呢？」他們又提到夢想是登上Grammy（格林美獎），台下一片歡呼聲。

Dusty Bottle換上80年代形象，用音樂帶觀眾進入一個復古的氛圍之中。 (葉志明攝)

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緊接Dusty Bottle有Kiri T出場，兩個單位先合唱《Just Friends》，延續Groovy與電音的輕鬆節奏。Kiri T笑言：「幾時可以同你哋合作？我冇廣東話歌，靠你哋喇！」到Kiri T主場時，曲風一轉，以《Castle in the Sky》、《Rearview mirror》、《IDontBelieveInClousures》及《Psycho》展示出她歐美風的創作實力。

騷後接受訪問時，被問到現時如何看待「應該唔會紅」的留言時，Dusty Bottle鼓手Kay說：「咁樣諗還咁樣諗，肯留comment已好有意思。」在旁的結他手Jeff及鍵盤手JNY亦補充說：「我哋鍾意啲咁直接嘅comment，毒啲都唔緊要，最緊要唔好fake！」另外，被問到夢想是上Grammy，JNY說：「絕對正確，我再重申多次我哋係要上Grammy㗎！」Kay在旁放笑彈：「再唔係我哋開間公司叫Grammy！哈哈！」JNY補充香港音樂人應該對自己有信心：「反正都係夢想，點解唔發個最大㗎呢？Dream Big！」