林俊傑《將故事寫成我們》玩中國風　一推即變婚禮大熱主題曲？

林俊傑（JJ）近日推出新歌《將故事寫成我們》，由他親自作曲、方文山填詞，創作與以往「J式情歌」不同的中國風甜膩情歌。伴奏除了有JJ熟悉的鋼琴和弦樂，加入了古箏、二胡等中樂樂器令古典氣息更濃郁。配上纏綿浪漫的中國風動畫MV，無一不滲透着古典的浪漫。新歌雖然聽起來平淡溫和，但實際上JJ卻花了不少心思，重聽一遍後可發現不少細節，像是富有技巧的尾音、轉音，還有4分52秒的高音。另外，不少樂迷聽歌後也紛紛留言，大讚方山文歸位了：「講真這首歌明顯方文山認真了」、「方文山落足本」。

林俊傑出道16年，不少元老級歌迷已準備踏入人生新階段，開始成家立室，有歌迷留下感性的留言：「（林俊傑）用音樂陪着粉絲成長，也要陪嫁。」同時，亦有歌迷表示，終於為婚禮找到最適合的主題曲：「謝謝你送了這首歌給我們的（作）結婚禮物」、「距離婚禮還有一天，背景音樂就用它了」、「不到兩個禮拜就要結婚了，聽了真的很感觸。」更有人搞笑說：「如果結婚想唱給老婆聽，音太高上不去，JJ能來代唱嗎？」

林俊傑在IG上留言：「謝謝方文山這首極度浪漫的中國風！」（林俊傑Instagram圖）

林俊傑緊接周杰倫出新歌，隨即引來網民比較。YouTube成績上，周董《說好不哭》推出不到一日，已累積逾360萬觀看次數，成功登上各地區「發燒影片」第一，至今（上傳至YouTube14日）已有約2500萬次觀看次數，而林俊傑的《將故事寫成我們》（上傳至YouTube10日）則有約142萬次觀看次數。雖然《將》的點擊率被《說》以大距離拋下，但從網民留言來看，《將》卻更有口碑。

二人在華語樂壇都是神檯，新歌推出時間相近，難免被歌迷作出比較。（周杰倫Instagram圖）

周董首歌更像是滿大街都能買到的快餐，而JJ這首是fine dining，讓你慢慢品味其中多層次味道。（網民留言）（按圖放大）