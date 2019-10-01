【金馬獎2019】4年後再錄新歌　鄧麗欣憑《金都》入圍：非常開心

《第56屆金馬獎》頒獎典禮將於11月23日舉行，今日公佈本年度入圍名單，共有兩部港產片入圍，包括《叔‧叔》及《金都》，當中《金都》的同名電影主題曲入圍「最佳原創電影歌曲」。

由鄧麗欣主唱的《金都》入圍「第56屆金馬獎」。 (網絡擷圖)

《金都》是香港第四屆「首部劇情電影計劃」的大專組優勝作品，由本地導演黃綺琳執導，Stephy鄧麗欣、朱栢康及鮑起靜主演。故事以太子金都商場作背景，圍繞婚嫁話題。電影同名主題曲《金都》亦是由女主角鄧麗欣主唱，導演黃綺林親自填詞，並由林二汶作曲監製。

《金都》由鄧麗欣及朱栢康主演，講述女性面對婚姻的矛盾及掙扎。 (網絡圖片)

鄧麗欣：能夠被肯定當然非常開心！

自2015年後為電影《紀念日》演唱主題曲《同屋主》後，鄧麗欣已足足四年沒有推出音樂作品，今次主唱《金都》，鄧麗欣再次踏進錄音室時也興奮得要拍照留念。而這首「復出」之作尚未正式見街，便已需要硬撼勁敵，因為入圍「最佳原創電影歌曲」的，還有《陽光普照》主題曲《遠行》、《灼人秘密》主題曲《灼人秘密》、《返校》主題曲《光明之日》以及《比悲傷更悲傷的故事》主題曲《有一種悲傷》，當中尤以《有一種悲傷》的呼聲特別高，由台灣歌姬A-Lin主唱，單計Youtube上的點擊率已近6000萬次，到底Stephy今次能否憑《金都》撼贏A-Lin，還待11月的金馬獎頒獎典禮才有分曉。

對於自己再踏入錄音室錄歌，並獲得金馬獎認同，鄧麗欣難掩興奮：「這首歌是我自四年前的單曲後，再有衝動與熱情踏入錄音室的一首歌，感覺已將歌、情合一，非常特別。能夠被肯定當然非常開心，但問會不會令我盟起再出唱片的衝動？呢個。。。你估吓！」