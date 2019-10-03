網民求歌名考起樂迷　「禾鑊禍禾喎 禍鑊喎禍」係英文歌詞？

有網民在Facebook上開Post分享圖片，並向網友求助希望找到歌名。 (網絡圖片) 記得歌曲旋律，但記不起歌名深信大家也試過，有時候突然很想重溫一些舊作品時，這種情景的確讓人挺困擾。近日有網民出Post，向萬能的Facebook大神求救，希望找出一首英文歌的歌名，不過線索只有一句歌詞，而且不是英文，而是「Wo wow wo wow wo wow wo wo wow」，他生怕大家未能理解，更中譯成「禾鑊禍禾喎 禍鑊喎禍」。

其實這位網民在上網求救前，早已考起了身邊朋友，他透過whatsapp詢問同樣問題，結果只獲朋友回覆：「你癡線㗎？」當然，三個臭皮匠勝過一個諸葛亮，當他將問題放到Facebook群組時，立馬引起極大迴響。不少網民因問題無稽而恥笑一番之餘，答案亦隨之出現，有不少樂迷皆認為，乎合「禾鑊禍禾喎 禍鑊喎禍」這句歌詞的英文歌，應該便是Lady Gaga的《Bad Romance》。

不過網民的創意無限，雖然答案水落石出，但他們又怎會放過這個可以好好調侃一番的機會？他們拋出的不同答案，雖然跟原Post的要求相去甚遠，不過又的確出現了一個又一個的「有聲Post」，包括張家輝版的《眼睛想旅行》、李克勤《紅日》、Justin Bieber《Baby》、BTS《IDOL》等等。

一齊睇下網民嘅精采留言！