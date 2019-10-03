《英雄聯盟》世界賽已開鑼主題曲仍製作中　官方口硬回應不認錯！

《英雄聯盟》（League Of Legends）2019年世界賽於昨晚7點開戰，備受全球電競迷期待！遊戲公司Riot Games一向被電競迷戲稱為「被遊戲耽誤的音樂及動畫公司」，所以每年未比賽，粉絲便先引頸期盼主題曲MV。根據過往，官方通常會於比賽前一周釋出MV，但今年等到開賽也未見更新，連西班牙藉的電競記者也忍不住留言詢問，不久後官方便回覆：「抱歉要你們等待，主題曲正在準備中！」（The Worlds 2019 song is coming! Sorry for the wait~Crndog）

早在上周日，電競迷已在官方Twitter追問何時發布世界賽主題曲。（Twitter截圖）

電競迷不斷在Riot Games及League of Legends EU官方Twitter留言，追問主題曲的發布日期，甚至在留言的火花四濺感受到網民的怒氣與失望：「你們說謊！」、「這是一個重大的錯誤，你們讓世界的期待都落空了！」、「世界賽是每年都會舉行的比賽，並不是突如其來的，為何還未準備好？」面對網友控訴「大話精」的炮轟，官方回應：「我們並沒有宣布發布日期，所以其實不算遲！」不知道小編的回答，能否撫平網民的怒氣呢？

世界賽開鑼前一天，對於有網民表示被騙了，官方回應：「從未承諾發布日期，故不算遲了。」（Twitter截圖）