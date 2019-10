《英雄聯盟》世界賽已開鑼主題曲仍製作中　官方口硬回應不認錯！

《英雄聯盟》(League Of Legends)2019年世界賽於昨晚7點開戰,備受全球電競迷期待!遊戲公司Riot Games一向被電競迷戲稱為「被遊戲耽誤的音樂及動畫公司」,所以每年未比賽,粉絲便先引頸期盼主題曲MV。根據過往,官方通常會於比賽前一周釋出MV,但今年等到開賽也未見更新,連西班牙藉的電競記者也忍不住留言詢問,不久後官方便回覆:「抱歉要你們等待,主題曲正在準備中!」(The Worlds 2019 song is coming! Sorry for the wait~Crndog)

早在上周日,電競迷已在官方Twitter追問何時發布世界賽主題曲。(Twitter截圖)

電競迷不斷在Riot Games及League of Legends EU官方Twitter留言,追問主題曲的發布日期,甚至在留言的火花四濺感受到網民的怒氣與失望:「你們說謊!」、「這是一個重大的錯誤,你們讓世界的期待都落空了!」、「世界賽是每年都會舉行的比賽,並不是突如其來的,為何還未準備好?」面對網友控訴「大話精」的炮轟,官方回應:「我們並沒有宣布發布日期,所以其實不算遲!」不知道小編的回答,能否撫平網民的怒氣呢?

世界賽開鑼前一天,對於有網民表示被騙了,官方回應:「從未承諾發布日期,故不算遲了。」(Twitter截圖)