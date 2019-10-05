【謝安琪演唱會】必聽本土作品Playlist　今日再聽別有一番感受？

謝安琪（Kay）的作品題材涉獵甚廣，其中「本土歌單」為她成功塑造貼地形象，成功獲得大量網民愛戴，曾蟬聯高登論壇三屆女神選舉，最後更獲封為「榮譽女神」。因為「本土歌單」有不少諷刺時弊、社會政治議題的歌曲，有別於流行樂壇的主流歌路，亦讓她被封「民主女神」。或者在今天重聽一次會有另一番感受？

1. 《雞蛋與羔羊》

曲歌：周博賢

謝安琪於2014年7.1遊行前推出，當中歌詞：「A餐雞強撞石牆 不怕壯烈下場 決不退讓」、「B餐俯首做白羊 一世困在牧場」、「屠刀機槍 高舉得囂張」、「成為奴隸，大劫在頭上，不堪設想」，加上阿Kay在MV中被封住口，樂迷紛紛解讀意有所指。雖然周博賢解釋，創作靈感自第86屆奧斯卡金像獎最佳電影《被奪走的12年》，雖然歌曲受到封殺，又未被派台，卻未有影響成績，不足一星期YouTube觀看次數近百萬。

2. 《勢不兩立》

曲：謝安琪 詞：小克

同樣於2014年推出的作品，由阿Kay親自操刀作曲，強烈的節奏感有別於她的主要風格。《勢不兩立》以世界上的二元對立為主題，「光與影」、「人與鬼」、「兵與賊」、「黑與白」。面對這些對立和不一樣，大多數人會拒絕接受相反看法，不能做到求同存異，歌詞中說明對立之間的互相需要：「各眼各花各界 又為甚麼不可以 少點紛爭少點批判」、「喜歡討厭別用腳一踩」、「不改標準改變心態」。

3. 《家明》

曲：伍樂城 詞：黃偉文

阿Kay曾在音樂會中解釋，《家明》一曲紀錄了「六四事件」的回憶，亦是一首致敬的歌。《家明》從「雨傘運動」開始，到近日「反修例風波」而引發連串示威中，有示威者逝世，網民便會寫下歌詞：「他出發找最愛 今天也未回來」、「途中那些細節 沒有太多的記載」、「也願你任由他 騎着世上最終一隻白馬」。

4. 《囍帖街》

曲：Eric Kwok 詞：黃偉文

謝安琪於2008年推出的作品，歌名為又稱為《囍帖街》的「利東街」，歌曲以愛情故事作包裝，實為保育歌曲。當時囍帖街在政府重建計劃中，欲收回業權，而居民則一直爭取保留街道，甚至有街坊絕食以表堅定看法，最後卻未能阻止重建。歌中情侶在結婚前分手，囍帖都已準備好，卻無緣換回祝福，只能成為「塵封的囍帖」、「一切美麗舊年華 明日同步拆下」、「忘掉有過的家」、「等不到下一代是嗎」，都在惋惜囍帖街敵不過年代的巨輪。

大家去睇騷前記得溫定書！