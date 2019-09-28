【謝安琪演唱會】23款紀念品預購　買齊只需$6000有找！

《謝安琪kay…isn’t me. Live 2019》舉行在即，根據大型演唱會慣例，歌手也會在正式開騷前夕，率先公佈演唱會周邊紀念品的預購，而《kay… isn’t me. Live》亦不例外，10月9日舉行首場演出，足足早了兩星期便開放紀念商品預購，一共23款，讓樂迷好好想一下要帶多少回家。

《kay...isn't me.Live 2019》開始預購演唱會紀念品，貫徹一向的簡約美學，紀念品也帶著濃濃的「幻國味」。 (資料圖片)

周邊紀念商品在演唱會官網 (kayisntme.com) 可供預購，打開商品清單，實在不禁「嘩了一聲」。一般來說，演唱會紀念品也離不開是Tee裇、水樽、CD、tote bag等款式，當然如果一向講究美感的Kay和Juno只提供這些基本盤給大家，深信樂迷也不會收貨，所以今次的紀念品除了講求實用性，當中亦不乏出現過在MV中的周邊。

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