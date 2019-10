【謝安琪演唱會】尾場最大彩蛋　麥浚龍現身合唱《羅生門》

謝安琪今晚於紅館舉行《kay... isn't me Live 2019》演唱會尾場,事前已預告「四不做」,務求讓自己及觀眾專注投入到浦銘心的內心世界。演唱會有如電影或音樂劇的形式呈現,有別於傳統「識唱一齊唱」的表演。雖然演唱會呈現的故事線與前三場一樣,但今晚卻有「特別環節」。 攝影:葉志明

《kay...isn't me. Live 2019》今晚在紅館完成尾場演出,為了讓樂迷投入當中故事及角色,謝安琪仍是以歌曲為主要表達形式,不與觀眾對話。 (葉志明攝)

甫開場,謝安琪唱出電子迷幻的《畸》,布幕投射出她的容貌,影像重疊變異,再到《囍帖街》及《鍾無艷》,三首歌的情緒逐步推進,由迷離走回現實,帶觀眾進入狀態。

今次演唱會延續浦銘心與董折的故事,即使觀眾入場沒有「溫書」可能要花多點想像力去代入。不過,只要留意台上熒幕播放的影片,以及思考歌曲的信息便能參透。例如:在唱《沐春風》時,熒幕播放蓓蕾綻放的過程,並且呈鏡像展開,構成女性性徵的意象,正好切合《沐春風》所寫的一段女女相戀故事。

其實今次演唱會中,每部份的選曲也有主題,跟故事一脈相承。就如《賴床》、《初開》等,也是探討女性的性徵意象。 (葉志明攝)

而很多觀眾表示不解的一段,謝安琪突然拿刀刺死麥浚龍到底所謂何事?其實那是謝安琪的幻想片段,在舞台上她用打字機打字是在編寫故事,再細心看熒幕的片段,她寫下「It takes twenty four stabs to take the man’s life」、「I enjoyed every bit of it」正好解釋了這段落的意思。

除了與麥浚龍的戲份外,其實不少人也對她和古天樂間的一段愛情線大感興趣。而今次演唱會,古天樂以一個嶄新形式現身,便是全息投影。深信謝安琪是首位歌手在紅館用上全息投影技術,與嘉賓進行隔空對唱,二人合唱《(一個男人)一個女人和浴室》。雖然並不處於同一空間,但剛好與故事中的意識不謀而合。

要數上演唱會裡最特別的部份,便應該是古天樂以全息投影的方式與樂迷見面,謝安琪應該是紅館史上第一位使用這技術的女歌手。 (葉志明攝)

今晚觀眾比過去幾晚投入,歌與歌轉場位歡呼聲與掌聲熱烈。謝安琪唱《你們的幸福》、《獨家村》及《年度之歌》時,觀眾自發亮起手機燈海兼大合唱。讓本來因為不想「出戲」而不說話的謝安琪都為之感動,向觀眾點頭,鞠躬致意。

過去三晚演唱會於謝安琪唱完《773312》後便完結,今晚尾卻加插特別環節,Juno升上舞台面向樓梯上的謝安琪合唱《羅生門》,聽到Juno開金口全場觀眾起哄掌聲雷動。如此大的彩蛋出現,觀眾繼續起哄,瘋狂嗌Encore。