Maroon 5 新單曲《Memories》紀念逝去好友　歌詞撫平失去的傷痛

美國殿堂級樂團Maroon 5(中釋:魔力紅)在10月8日發佈了新歌《Memories》,輕鬆的音樂配上「Doo-doo, doo-doo-doo-doo」似是一首愉快的歌,但細味嘴嚼歌詞後,聽着卡農式旋律的同時卻令人不禁「眼濕濕」。

MV沒有過多的修飾,全程只有主音Adam Levine以及黑色背景。(Youtube截圖 / Maroon 5)

Maroon 5的新歌《Memories》,歌如其名就是一首關於回憶的歌,其實這首新歌就是悼念樂隊前經理人,亦即是2年前,在2017年12月22日因心臟去世,僅40歲就去世的Jordan Feldstein。其實Feldstein自1994年Maroon 5初出道以來就已經是樂團的經理人,亦經歷過大大小小波折,在美國一個音樂訪談節目「The Howard Stern Show」中,Maroon 5主音Adams說過自己對這首歌的感受:「這些感覺全部都很純粹而原始,其實很難去清楚地解釋。」同時他也表示,失去了Feldstein就如同失去了兄弟一般。

歌詞中的My Heart Feel Like December,其實就是暗喻自己的心情就像是12月的寒冬一樣,亦即是好友Jordan Feldstein去世的月份。(Youtube截圖 / Maroon 5)

歌詞中的一句「Toast to the ones here today, Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories, And the memories bring back, memories bring back you」一直不斷的重覆着,其實就是述說着在Feldstein逝去,樂團成員回憶着與他的時光的情景。「我們向着現在的朋友舉杯致敬,也向昔日的好友舉杯致敬。因為酒能讓我們記起昔日的回憶,而回憶也帶了你回來。」

Maroon 5 樂團前經理人Jordan Feldstein於17年12月22日去世,終年40歲。(網上圖片)

真正感人的,不單止因為寫着失去好友的感情,而是他唱出了那種傷痛過後的情懷,聽着歌曲就似把自己沉澱已久的記憶,連同淚水通通挖出來,令人久久不能忘懷。

「Everybody hurts sometimes, Everybody hurts someday, ayy-ayy, But everything gon' be alright, Go and raise a glass and say, ayy」Adams唱出的這一句像是安慰失去了朋友的人:「任何人都會有傷心的時候,但一切都會好起來的,讓我們舉杯暢飲。」

片尾的To Jordi,Jordi就是樂團對Jordan Feldstein的暱稱。(Youtube截圖 / Maroon 5)