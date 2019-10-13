【謝安琪演唱會】樂迷批評個唱被「Juno化」　Kay：我一早預期咗

謝安琪《kay...isn't me. Live 2019》紅館演唱會完成尾場演出，今次的紅館騷有別於以往流行歌手的演出手法，甚至是以往謝安琪自身的任何一個演出。故此，面對如此大的轉變，或許不少樂迷也未能一時三刻完全適應。不過對Kay和Juno來說，這次演出也是一次很突破的體驗，到底樂迷的接受能力有多高？香港觀眾又是否能被教育？對演出及創作者也是一個相當重要的課題。就著今次的演唱會引起各方討論，《01眾樂迷》在今次演出完成後，也特意詢問一下，到底謝安琪是如何看待今次樂迷的反應。 攝影：葉志明

謝安琪騷後接受《01眾樂迷》訪問，被問到有網民形容今次演出「Juno化」，顛覆傳統紅館騷的表演形式，其實是否想帶領觀眾進入一個欣賞演唱會的新領域？她表示：「其實決定要咁樣演出嗰個係我嚟嘅，亦先張揚咗係一個同Juno、同埋團隊嘅集體創作，我哋兩個係同樣重要。要磨合佢對美學嘅追求，同埋我自己編曲上嘅追求，我有我好想表達嘅內容，係好唔容易。如果話好『Juno化』，我覺得未免太表面睇呢件事，其實裡面嘅內容比呢個評論深入好多，同埋喺好Juno色調之下，大家睇到嘅係我前所未有嘅膽識。」

有樂迷指出，今次《kay...isn't me. Live 2019》的鋪排及歌單似乎也被「Juno化」，Kay回應時指：「我哋兩個係同樣重要。要磨合佢對美學嘅追求，同埋我自己編曲上嘅追求。」 (葉志明攝0

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謝安琪亦表示，非常滿意今次演唱會視覺與音樂揉合的效果，自己表演時享受與舞台緊扣的感覺。但見網上反應兩極，會否與她的想像有落差？她表示一早已做好心理準備：「我一早決定要咁做嘅時候已經預期咗，其實每個歌手決定離開自己嘅舒適區都要冒險，冒險包括接受批評。我覺得我今次心理質素提高咗好多，經歷咗好長嘅籌備階段，我對面對唔同嘅聲音已經準備好。」她續說：「令我驚喜嘅係，會打開個心去感受演出嘅人比我預期多。其實我每晚演出完，都好想睇大家嘅留言，我覺得好刺激，每晚都睇到半夜4、5點先瞓，呢啲好真實嘅回應都好寶貴。」

雖然歌手開騷需要極大的精神及體力負荷，不過Kay每晚完成演出後，也會細讀觀眾的留言，相當有心。 (葉志明攝)

演唱會rundown由謝安琪自己設計，最尾三首歌是《年度之歌》、《彳亍》再到《773312》，是否意味著告訴樂迷以往的謝安琪要「彳亍」到新階段？她解釋：「其實整個演出是閱讀自己，探索人生嘅旅程。由《畸》開始，一個畸型，自己都接受唔到嘅自己，展開一個旅程。最後想講，我哋嘅人生由一呼一吸開始，所以演唱會嘅係由呼吸聲開始，身無一物來到，到最後都係回歸大自然，每個經歷都係獨一無二。」她續說：「同埋想俾一個祝福大家，因為我哋人生仲未完，希望大家有力量左踏一步，右踏一步向前行，就係『彳亍』嘅意思。」她又劇透董折與浦銘心的故事將於今年內完結，《773312》預告她將有新的音樂企劃，將收錄於下一張專輯。