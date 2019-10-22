【周杰倫演唱會】上海站尾場有驚喜！　周董古箏彈奏《紅塵客棧》

天王「周董」周杰倫《嘉年華》世界巡演上海站4場今晚圓滿落幕，作為出道20年的鉅獻，除了囊括歷年專輯的經典歌曲，周董「重練舞功」證明寶刀未老，還以古箏彈奏〈紅塵客棧〉豔驚四座，不管出道幾年，永遠不忘帶給粉絲驚喜，他也在台上感性與萬千粉絲預約：「謝謝你們20年不離不棄，我們繼續下一個20年。」

周董大張旗鼓端出20年精華的豪華饗宴，創作夥伴方文山與好友劉畊宏也現身台下力挺，上海站他特別獻唱〈上海1943〉，該曲也是他與方文山聯手打造，當粉絲滿心期待等著聽這首歌時，周董突然在台上說：「方文山你有沒有練我的新歌，唱一下。」方文山幽默回應：「我怕我唱，大家就哭了。」於是周董趁機轉場：「所以就是〈說好不哭〉。」並改唱他與阿信的新歌，小小捉弄台下粉絲。

周杰倫《嘉年華》巡演上海站日前圓滿落幕。（Facebook@周杰倫Jay Chou）

回顧20年每一張經典歌曲橋段時，周董人沒現身，台下欣喜若狂，周董自彈自唱〈彩虹〉後，笑說：「我想說大家尖叫成那樣，是因為我，結果是那邊有人求婚，那接下來唱的歌不能太悲傷。」並自嘲起自己的創作大多都是〈淘汰〉、〈說好不哭〉等悲歌，話鋒一轉忽然穿越歷史迴廊，唱起他曾為別人作嫁的經典，包括溫嵐〈夏天的風〉、S.H.E〈熱帶雨林」、張惠妹〈如果你也聽說〉及陳小春〈我愛的人〉等；儘管曲目快樂程度有待商榷，但周董演唱起來別有一番風味。

周杰倫在金色雕花椅上，帥氣演唱〈威廉古堡〉。（Facebook@周杰倫Jay Chou）

向來喜歡出奇不意的周董，在第3場演唱前的總彩排，特別以「有攝影師要拍」為由，邀請參演樂手、舞者備齊妝髮認真走秀，「我跟他們說『你們要當做全場都有觀眾的表演一次』，所以我不知道他們（工作人員）心態怎麼樣，結果他們上來看，才發現只有兩個小朋友在那。」原來這是他為女兒小小周與兒子Romeo準備的「限量專場」，「這是特地幫他們演的一場，是屬於他們的演唱會」，還打趣說兒女看完演出，對他態度變得熱絡，讓他在家中地位提升許多。

周杰倫特別為一雙兒女開「限量專場」。（Facebook@周杰倫Jay Chou）

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