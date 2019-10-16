【周杰倫演唱會】杭州近千人連夜排隊　官方突然取消售票：有黃牛

周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會杭州站，網上售票早已結束，當地票務中心計劃開放現場購票，將放出6,720張票，原定從周三（16日）上午9時起開售。 但就在開售前一晚（15日），當近千人聚集在體育館前打算通宵排隊買票時，官方卻突然貼出通知，即時取消翌日的售票，令不少歌迷大失所望。

在杭州體育館門外排隊等候購買周杰倫演唱會門票的人群。（網上圖片）

綜合內媒報道，根據現場歌迷在微博上爆料，15日下午5時左右，就已經有人到場排隊了。至7時左右，已經聚集了近100人。再過一小時後，在負責售票的體育館門口，已排起了數百米長的隊伍，目測差不多有近千人。人群中大部分都是年輕人，不少穿上厚衫、帶上小板凳，還有人捧住保溫杯，似乎已做好通宵排隊的打算。附近還有民警維持秩序。

報道稱，有2名女生當日下午獲悉可以現場購票後，直接從溫州召了網約車滴滴趕到杭州，單是路費已經花了1,800元（人民幣．下同）。此外，排隊中還有人說是從湖南過來的。

但到了晚上9時15分左右，現場工作人員卻突然貼出公告稱「售票取消」。其票務中心的官方微博也發出同樣的通知，取消的理由是「票務場地條件限制」。

通知一出，雖然工作人員一直用廣播叫大家不要再排隊，惟一眾歌迷完全無法接受，人群也沒有立即散去，甚至有人懷疑售票被取消「會不會是假的」，也有人高叫「給個說法」。一直到臨近10點，排隊的人群才基本散空，不過仍有少數歌迷留到深夜。

《周杰倫嘉年華演唱會2019》在各地都一票難求。（微博）

及至16日，當地的體育中心才透露取消售票具體原因，是因為從15日傍晚開始，工作人員發現了愈來愈多的黃牛聚集到現場，不少還混進了排隊的歌迷隊伍中。為了保證真正歌迷的人身安全，防止踩踏事件的發生，最終才考慮取消了現場購票。至於具體銷售方式將另行通知。

（錢江晚報、現代快報）