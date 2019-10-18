【周杰倫演唱會】《嘉年華》上海登場　拆資2500百萬打造神級舞台

天王「周董」周杰倫全新巡演《嘉年華》，昨晚於上海梅德賽斯文化中心登場，此次巡演也是他出道20年的鉅獻，斥資2500百萬港幣打造，以歡樂的嘉年華氣氛揭開演唱會序幕，上海站4場共吸4萬4千名粉絲入場同歡，票房接近9千萬港幣，展現驚人吸金功力！

周董逢開唱、必締造傳奇紀錄，《嘉年華》演唱會舞台以最新科技「透明屏」打造，取代過去的LED，2500片透明屏靈活變換，為粉絲展現豐富的視覺饗宴，特別是開場的「跨時空能量球」，直徑寬達12米，由眾多透明屏組成的球體機關，也創下全球最多透明屏所組成的最大球體紀錄；且邀來知名造型師Tomas為周董打造9套華服，亦為樂手、舞者服裝打造多達100款，交織音樂、奇幻、時尚且繽紛華麗的嘉年華大秀。

周杰倫《嘉年華》演唱會舞台效果極華麗。（Facebook@周杰倫 Jay Chou）

一開場周董穿著「黃金盔甲裝」，從「跨時空能量球」打開後現身，他後方的霓虹翅膀也隨之展翼，一連帶來〈半獸人〉、〈本草綱目〉等歌曲，讓全場粉絲陷入瘋狂！除了周氏情歌、中國風、R&B等經典歌曲，周董也首唱新歌〈說好不哭〉，並為上海站的朋友獻唱〈上海1943〉。

周杰倫《嘉年華》演唱會上海華麗登場。（Facebook@周杰倫 Jay Chou）

+ 4 + 3 + 2

出道20週年演唱會，周董也透過VCR對粉絲吐露心裡話：「謝謝這20年你們的不離不棄，也許有些人是中途才加入、或是現在才開始聽我音樂的朋友，我會繼續證明，你們沒有跟錯人，繼續乘著我音樂的翅膀，飛往下一個20年。」字字句句讓粉絲聽了感動不已。

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