G.E.M.唱《未來戰士》主題曲　歌詞弦外之音向舊公司反擊？

G.E.M. 鄧紫棋雖然數月前受合約風波影響，但她個人星途沒有因前受阻，繼2016年主唱荷里活電影《太空潛航者 Passengers》中文主題曲——《光年之外》後，今年再下一城主唱荷里活猛片《Terminator: Dark Fate》(港譯：未來戰士：黑暗命運)中文主題曲——《WALK ON WATER》，而且更親自包辦曲、詞部份大晒音樂才華之餘，內裡歌詞似乎在反擊舊公司的壓榨。

G.E.M. 主唱荷里活猛片《Terminator: Dark Fate》中文主題曲，更親手填詞，似乎憑歌寄意反擊舊公司。(MV截圖)

《WALK ON WATER》編曲部份鮮明，走歐美流行曲的套路，電子合成器組成循環樂句作基調，逐步疊加不同聲效以及敲擊樂器推進情緒。人唱旋律不斷重覆，而且段落分明容易理解，聽一次便記得副歌唱「曾被○○的／Just walk on water」，「○○」為副歌每句改變的歌詞，例如：壓榨、嚇怕、強迫、搶奪，等等，變化少且重覆是「洗腦歌」的重要元素之一。

《WALK ON WATER》MV畫面有不少與電影交錯的鏡頭(MV截圖)

+ 7 + 6 + 5

雖說《WALK ON WATER》很有「洗腦歌」的潛質，但細看歌詞一遍，令人聯想到她執筆填詞是為了憑歌寄意向舊公司反擊。



看看以下的歌詞便能理解到：

「問心無愧 把謊言全都擊碎」

「決不能心灰 他們有一天會慚愧」

「不就範 就會被說成叛逆」

還有副歌寫上：

曾被壓榨、嚇怕、強迫、搶奪的

Just walk on water

正正是她之前因合約風波所面對的事，而「WALK ON WATER」的靈感來自名為「耶穌蜥蜴」的動物，牠在危難時能夠在水面上逃跑；正如G.E.M.現在自立門戶擺脫束縛闖另一片天一樣。