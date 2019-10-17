謝霆鋒不滿紅館批太少檔期：搭台都要用7日　你不知道的業內真相

謝霆鋒近年專注「鋒味」的發展，大家都記得他大廚的形象，但他一直沒放低歌手的身份，並希望再開紅館騷，目標舉行一次《搖滾美食節》。霆鋒今年8月擔任容祖兒演唱會嘉賓時，已透露過去兩年曾三次入紙紅館，可是都被彈回頭，當時更表明：「我入咗紙兩年，一次又一次被推翻，再推我就唔開喇！」

霆鋒今年8月擔任容祖兒演唱會嘉賓時，已透露過去兩年曾三次入紙紅館，可是都被彈回頭，當時更表明：「我入咗紙兩年，一次又一次被推翻，再推我就唔開喇！」(資料圖片)

霆鋒近日接受媒體訪問，心灰表示放棄選址紅館開騷，並解釋紅館給予的檔期無法配合他的要求。他解釋，原本紅館批出明年4月的檔期，但只得9至10日；而且他希望造出別開生面的舞台，光是搭建舞台已經花上7日，即餘下兩天作演出，完全不可行。所以霆鋒移師澳門，於11月30日及12月1日舉行《美獅鋒味搖滾美食節》。

霆鋒將移師澳門，於11月30日及12月1日舉行《美獅鋒味搖滾美食節》。(資料圖片)

讀者可能疑惑，為何在澳門舉行《搖滾美食節》也是只得兩天卻沒有問題？事關今次《美獅鋒味搖滾美食節》由美高梅贊助提供場地，令主辦方處理少一個問題，更易控制成本。

到底舉行一場大型演唱會book日子要點計？《01眾樂迷》致電業內人士查詢。(資料圖片)

另外，讀者可能不解為何有10日紅館檔期仍然不夠用？《01眾樂迷》致電業內人士查詢，原來舉辦一次演唱會，實際需要book場的日子比開騷日子要多。

他舉例，一個演出2晚的室內大型演唱會，質實book場要7日或以上。原因是，事前搭建舞台要花上4至5日，而且搭建完成後還需要進行安全檢測；演出後亦要花1至2日拆卸舞台。舉行大型戶外演唱會的話，事搭建舞台要則花上7日，騷後要花2至3日拆卸舞台；如果演出日期不是連續舉行，騷與騷之間的空檔也計算在內要付場租，如此一來動輒也要book 20日檔期才足夠。

如果舉行大型露天演唱會，連同休息日期計算在內，動輒要book 20日才能應付。(資料圖片)

睇過咁多演唱會，你鍾意室內定戶外場？邊位歌手又係你嘅「飛佛」？