串流平台幾多播放率先夠音樂人開飯？　趙增熹：好易賺到最低工資

香港音樂人的收入從來都似謎一般，《01眾樂迷》早前訪問過徐繼宗，他透露一首「主打歌」於推出那年所得播放版稅收入，大約只得五、六千元，如果想單靠作曲維生，一年至少要有三、四十首主打派台歌才夠生活。

三、四十首主打歌看以「不可能的任務」，但近日趙增熹接媒體訪問，透露串流平台的興起為音樂人帶來新的機遇，音樂產業的收入由2000年的谷底回升，甚至超越MP3下載及唱片銷售的收入總和。

徐繼宗在以往訪問中透露，一首「主打歌」於推出那年所得播放版稅收入，大約只得五、六千元，如果想單靠作曲維生，一年至少要有三、四十首主打派台歌才夠生活。(資料圖片)

討論串流平台的機遇前，先認識一下音樂人的版稅收入，版稅主要分兩種：

1.銷售版稅(Mechanical Royalty)

2.播放版稅(Performance Royalty)

銷售版稅半年結算一次，從賣碟或實體成品中收取；而播放版稅則從K房點播、有人用作演唱會表演、不同場合播中收取，一年結算一次。一些十多年前寫下的作品至今亦會收到版稅，當然金額隨年遞減，因為歌曲熱度與播放量也會隨潮流改變。

趙增熹曾與多位天王天后合作！睇下你記得幾多個？(按圖放大)

+ 4 + 3 + 2

趙增熹在《理財有道》節目中表示：「實體音樂市場萎縮得好緊要！」他解釋從2000年開始，互聯網興起以及盜版下載問題嚴重，聽眾養成「聽歌不用錢」的習慣，實體唱片銷情慘淡，重創音樂人的收入。不過，串流音樂平台的出現，扭轉了這個局面，因為只要花數十元便可以任聽自己喜愛的音樂，比以往數十元只買到一隻唱片的選擇更多、更方便，所以越來越多人會訂閱串流音樂平台。

音樂人只需付一個很低的價格便可以讓自己的音樂在串流平台上架，而串流平台會分潤給版權持有人，成為收入來源。趙增熹計算過，如果達到最低工資的話，一首歌每個月要有十幾萬次播放率。雖然「十幾萬次」聽起來有點誇張，但在他眼中並不困難，假設你有1萬人的fans群，每人每月聽10次，即每日聽2、3次已經達標，所以不是想像那樣遙不可及。

趙增熹慨嘆：「實體音樂市場萎縮得好緊要！」直到串流平台出現帶來新機遇。(視覺中國圖片)

趙增熹又透露，8、90年代是唱片業最蓬勃的時期，大型唱片公司年尾會發17個花紅，全年計即29個月的薪金。而編曲人的逐首歌的收入，從8000元加到1萬多便停滯不前，十幾年沒有加價，因為自2000唱片市道開始走下坡。所以音樂人要透過不同平台發放作品，表演，教學等渠道入手，從而賺取能夠維生的收入。