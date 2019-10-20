【Rhythm+Flow】美國嘻哈選秀節目　三大原因完勝《中國新說唱》

近日Netflix推出了首個自家製作選秀節目《Rhythm+Flow：Rapper新秀大賽》，作為Hip Hop選秀比賽，深信不少華語地區觀眾也會把《Rhythm+Flow》和近幾年內地視頻平台「愛奇藝」製作的《中國新說唱》(前稱：中國有嘻哈) 拿來比較。的確，節目在賽制上而言，是有相似的地方，包括前期甄選、Rap Battles、Cypher等等環節，也是Hip Hop比賽裡相當常見。不過看過《Rhythm+Flow》第一集的觀眾，大概已能感受到兩個節目間風格的不同，同時也能歸納出《Rhythm+Flow》怎樣完勝《中國新說唱》。

Netflix最近上架新節目《Rhythm+Flow：Rapper新秀大賽》，同樣是Hip Hop選秀比賽，少不免會被拿作與《中國新說唱》比較。 (資料圖片)

1. 選手故事有血有肉

如果有看過《中國新說唱》便知道，每集節目雖然時長一個半小時甚至以上，但甚少時間會去了解每位選手背後的故事。Hip Hop作為黑人文化，由始至終最大的核心，也是一群被社會壓榨的人民，透過藝術及音樂去表達自己匍匐前進的故事，不了解Rapper背後的故事，就難以明白他們所寫歌詞的靈魂所在。故此在《中國新說唱》裡，不難發現節目經常強調選手們炫技的場面，令觀眾覺得精采，但整季節目完結，觀眾也許仍是不了解當中的選手到底為何要參加比賽、為何要開始玩Hip Hop。

而《Rhythm+Flow》裡，選手們的故事則有血有肉得多，或許是因為美國的確有不少社會裡的基層甚至犯罪份子希望透過Hip Hop去改變自己的人生，單從第一集的選手已看到不少令人嘩然的故事，這才是節目真正的靈魂所在。

每位選手也有他的奮鬥目標，這才是節目的魅力所在。 (節目擷圖)

2. 不拖節奏、不費唇舌

《中國新說唱》節目時長動輒一個半小時以上，是因為浪費了太多時間去製造懸疑感，例如選手是否能通關、導師會怎樣評價、選手會選擇進入哪隊戰隊，令到節目中的節奏被拖慢。甚至有些導師為了「扮Hip Hop」，刻意拋書包說出一些Hip Hop術語，然後又再解釋一輪，或是討論一番觀眾未必能聽得明的音樂理論。

《Rhythm+Flow》當中，導師們的評語則直接得多，喜歡便喜歡，不喜歡便不喜歡，快捷明暸不造作。甚至連客席導師Snoop Dogg也拋下狠話：「這裡不是《美國好聲音》。」

評判們沒有刻意拖慢節奏，直來直往。 (節目擷圖)

3. 不侮辱Rapper

《中國新說唱》中，節目組為了增強娛樂性，不時會刻意放大參賽者的醜態，例如是freestyle失手、口齒不清，然後再找另一批參賽者恣意批評恥笑，卻又未能看出批評者的能耐到底有多大，變成了一個為娛樂性而失去真實感的綜藝節目。

《Rhythm+Flow》作為Hip Hop選秀節目，當然也會出現Diss的狀況，不過指出錯處或是攻擊參賽者的部份卻不會被放大，不會重播又重播，並給予參賽者恰當的建言。Peace & Love是Hip Hop文化之精髓所在，不作無謂的攻擊，也是值得欣賞的地方。