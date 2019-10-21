【專訪】J.Arie為生計曾秘撈唱騷：我特登易容希望唔好畀人認到

沉寂了一輪，J.Arie雷深如今年透過ViuTV劇集《假設性無罪》的演出，以及演唱主題曲《風雨花》，再次現身於觀眾及樂迷面前。從出道開始，其實J.Arie的音樂作品，往往也會跟影視作品拉上關係，並獲得不錯的成績，包括《我就是主角》、《每一次都是你》、《你死我活》、《我錯》等電影主題曲，大多也能打進三台歌曲排行榜的三甲位置。剛剛與簽約6年的舊公司太陽娛樂解約，J.Arie似乎比以前更清楚自己面前的路應該怎樣行：「最近同邵氏簽咗約，希望可以一路拍劇，一路喺音樂上搵到新嘅出路。」 攝影：葉兆康 Makeup : Jessica @ Jessicachan make-up Hair : Bowie Lo@ Fifth Salon

沉寂一段時間，J.Arie今年終於再次推出新作《風雨花》。歌曲背後，其實她也經歷過一段難捱的時期。 (葉兆康攝)

其實J.Arie今次為ViuTV主唱劇集主題曲前，背後也有一個故事：「本來我冇諗過今年出歌，反而我係希望作多啲歌，但唔係自己唱。由年頭到而家，我一直寫落咗好多作品，不過係派畀其他歌手去唱，例如之前幫黃淑蔓寫咗一首《Dream My Dreams》，遲啲仲有寫畀其他歌手嘅作品都會陸續面世。」

J.Arie坦言，今次為《假設性無罪》所寫的主題曲《風雨花》，本來是寫給另一位歌手的作品：「咁啱ViuTV話想用我一首歌去做劇集主題曲，我覺得呢首《風雨花》好適合，唯有問返嗰位歌手攞返，其實我都覺得唔好意思，但我又冇其他歌可以用，之後作一首再好啲嘅歌畀佢啦。」比起再由自己去演繹作品，J.Arie認為她現時更享受是幕後創作：「希望嚟緊五年都可以寫多啲作品畀唔同歌手，令大家對我多一個作曲人嘅身份認同。因為自己唱其實都有好多嘢要兼顧，例如今次呢首《風雨花》，真係每一蚊都自己攞出嚟製作，要多謝每個幫呢首歌出力嘅音樂人，包括編曲兼監製糖兄。」

本來未有打算在今年出歌，J.Arie為了劇集主題曲，唯有把寫好給他人的作品回收。 (葉兆康攝)

生活最難捱的一段日子，J.Arie曾在不同場合秘撈，更特意避開有本地樂迷的場合，以免被發現。 (葉兆康攝) 在今年簽約邵氏前，J.Arie曾經歷一段較難捱的時間，始終音樂人的工作手停口停，如果簽約公司沒有工作安排，藝人便會陷入低收入狀況：「呢一兩年試過生活得好艱難，我就偷偷地去一啲全外國人嘅派對入面秘撈唱歌，為咗確保冇人認出我，我仲特登易容再去，不過都試過一啲場合入面有幾個香港人見到我，我就叫佢哋唔好爆我出去。」 為何她會選擇去這類型的派對上演出，除了補幫生活外，其實J.Arie也想為自己尋找一個答案：「到底我係享受好多人識我所以唱歌，定係即使藉藉無名都鍾意唱歌呢？」在這些派對場合當中，J.Arie找到了她的答案：「大家應該都可以想像到，呢啲場合入面，即使你唱咗成晚三、四十首歌，都可以係一下掌聲都冇，因為啲人唔係嚟聽你唱歌。不過對我嚟講，原來咁樣係冇問題，因為我覺得呢件事好自娛，即使冇掌聲冇觀眾，我都好享受。」這個答案引申至J.Arie創作上矛盾：「自從我搵到呢個答案，我更確信自己寫嘅作品即使係用嚟成就其他人，我都好開心。就好似黃淑蔓唱我首歌嘅時候，我聽到佢做訪問提起我，原來比起自己唱更快樂。」

近年樂壇的景況似乎越來越難走，有大公司背景的歌手如是，沒有大公司支持的更加找不到出路。可能不少樂迷會覺得，J.Arie修讀法律系出身，大不了便重返法律行業，找到了資金再延續自己的創作生涯，她表示：「的確，曾經我都有諗過，即使唔係重返法律行業，我係咪都應該嘗試去做其他行業，去幫補自己做音樂。不過後來諗通咗，到底值唔值得投資其他時間去做同音樂冇關係嘅工作？我寧願做一啲同音樂可以拉上關係嘅工作，充份利用呢啲時間幫自己。」

於是J.Arie決定了簽約邵氏，雖然看似跟音樂工作沒多大關係，重心反而是拍劇：「始終拍劇都係呢一行嘅工作，我可以透過演出令更多人認識我，我再推廣自己嘅音樂。」雖然未有劇集出街，不過J.Arie表示新公司亦相當理解她的狀況：「除咗劇集，佢哋會幫我接一啲音樂演出，我自己其實好希望可以繼續做呢類型嘅工作，始終影視同音樂都係相輔相乘，邵氏比我嘅自由度好大，可以令我喺音樂工作上無後顧之憂。」