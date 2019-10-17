【專訪】馬浚偉預告幾年後退出幕前　入行26年首開個唱憑一個信念

《洛神》中七步成詩的曹植，《蒲松齡》中的蒲柏齡，《守業者》中的潘家揚，這些正氣凜然的角色都是大家對馬浚偉的既定印象，就連他自己也不違言說：「啲人成日話我係『正義L』我知㗎！」戲裡嚴肅的他戲外卻風趣「自抽」，笑說：「我都唔想成日做『正義膠』㗎！但係網民鍾意同你玩咪一齊玩囉！」 馬浚偉的演員身份為大眾所認識，但回顧26年前，其實他是歌手出身，當時卻因為一句宣傳口號，令他從「負十分」起步。今天回看，他瀟灑地說一句「No Big Deal」，但實際上的傷害真的「有苦自己知」。而且為了圓歌手夢，他將於本月尾及11月舉行首次個人演唱會。 攝影：梁碧玲

「他不是張學友，他不是黎明」出道口號變魔咒

馬浚偉1993年年尾簽約華納出道，唱片公司為了吸引觀眾眼球並突顯他的個性，所以起了一句宣傳口號——「「他不是張學友，他不是黎明，他不是李克勤，他是馬浚偉。」但90年代還是Fans分黨分派的局面，此話一出如「地圖炮」般得罪幾個Fans群，令他入行頭兩年都在噓聲中渡過。同年聖誕節本是普天同慶的日子，其他歌手在後台聯誼，他卻獨個跑步酒吧邊喝邊哭。「嗰兩年每次出騷都好驚，到後期就變成『預咗』。」慢慢這種輸少當贏的心態，練成日後強大的心臟，雖然他自言從「負十分」起步，但今天他可以瀟灑地說一句：「有咩未見過！」

初出道頭兩年，絕對可以用「捱」字來形容，一度想過退出演藝圈重操業務銷售員故業，卻遇上加入TVB拍劇的契機，讓觀眾重新認識自己。加上，他經常飾演「正義的朋友」，從而贏回觀眾緣，成為深入民心的正氣小生。

從初出道兩年的「逢騷必噓」走到今天，馬浚偉可以瀟灑地說句：「No Big Deal！」(梁碧玲攝)

愛網民惡搞「如夢初醒獸」：同大家笑下有咩問題啫！

馬浚偉的正氣小生形象深入民心，如果只從熒幕的表現去認識他，定必覺得他是嚴肅寡言的人；豈料親身接觸後，他是個玩得之人，更與網民一起自抽「如夢初醒獸」、「黃雨代言人」。「我好Open㗎！我自己都有like個MV！有咩問題啫？個社會出現咗，點解唔同大家笑下呢？」他自言非常欣賞二次創作的思維，更以此作例子與公司創作團隊討論：「我成日都同同事講，大膽啲啦！只要唔係單純人身攻擊，出發點唔係黑心，有咩所謂？生活就係咁，唔需要咁大距離。」

由於經常出現正氣角色，網民都稱他為「正義膠」，馬浚偉試過真身回覆留言，他笑言：「以前我拍好多正氣凜然嘅角色，啲人話我『正義膠』、『正義L』，我都有回應㗎，其實我都唔想做『正義膠』㗎！」的確，他樂於跳出自己的Comfort Zone，不想再演單純的好人，正如他在《宮心計2深宮計》中演的李隆基也是帶點奸險的角色，挑戰自己持續進步是他的態度。

入行26年至今，馬浚偉仍非常貼地，更欣賞網民惡搞自己成「如夢初醒獸」及「黃雨代言人」。(梁碧玲攝)

入行26年經驗化作畢業論文 互聯網如何改變演藝圈生態

不停挑戰自己，力求進步是馬浚偉的態度，所以他到北京大學修讀EMBA(高級行政人員工商管理)碩士，將於明年6月畢業，而他的畢業論文將總結他入行26年的經驗，見證演藝工業生態的變遷。

馬浚偉見證著28.8K上網過度到今天4G或5G上網，他認為互聯網的興起改變了演藝圈的生態，尤其他仍然推出唱片，在今時今日「出唱片蝕硬」的潮流中，他反而逆市而行。他解釋：「今時今日有唔同串流平台，根本都唔需要實體載體，以前80年代就有分金唱片、白金唱片，但我入行(90年代)已經冇咗呢樣嘢。以前作曲家、填詞人嘅版稅收入係高到你唔信，但今日要搵食就真係有難度。」即使發燒唱片有一定市場，但依他觀察，這也不算是能穩賺的做法。他認為今時今日出唱片不在乎銷量，而是要思考如何衍生出副產品，這才是商機：「今時今出有歌係睇佢點樣衍生副產品，呢個先係重點。要諗會唔會成為電影主題曲、廣告歌，會唔會令你開演唱會、令你有巡迴演出，呢啲就係商機。音樂唔會冇㗎，只係佢呈現嘅形態唔同。而且只有旋律可以做到冇語言限制，可以做到全世界嘅人溝通。」雖然馬浚偉笑言自己兩年後已是「年過半百」，但他亦非常貼市，喜歡JW的作品，更邀請對方作演唱會嘉賓，各位Fans要拭見以待。

入行26年目證演藝工業變遷，馬浚偉更將自身經驗化作碩士畢業論文。(梁碧玲攝)

結語：凡事盡力以為，結果交給上帝

「有時要達成一個夢想冇期限，只要之前自己嘅準備功夫要做足啲，總有一行可以達成目標。」經歷過初出道兩年的「逢騷必噓」，到今日開個人演唱會，這句說話出自馬浚偉口中特別有份量。同時面對過新人的困惑，他自立門戶的時候也喜用新人，給予新血機會。他亦自言：「我知自己性格，幕前我唔會做一世，可能過三、五、七年就會唔做，退居幕後做製作。去到我呢個年紀，有能力可以開Project就要幫助新血，因為你攬住(名譽地位)做咩啫！」

如此看得開才能讓馬浚偉屹立至今，他相信只要裝備自己才可迎接機會，所以在訪問後的閒談中，他拋下一句金句：「凡事盡力以為，結果交給上帝。」也許你沒有宗教信仰，但盡力做自己是每個人也可辦的事，只要努力過，不論成就大或小，至少對自己有個交代，這也是馬浚偉的原則。

「凡事盡力而為，結果交給上帝」是馬浚偉的處事態度，也許你沒有宗教信仰，但盡力做好自己迎接機會是每人皆可辦的事。(梁碧玲攝)

演唱會日期變更通告：



現鑑於目前社會環境的不能預測因素，有可能會影響觀眾往返演唱會場地，經與場地及製作單位商討後，故決定將原定於2019年10月24-27日 及11月1-3日期間，假香港演藝學院-香港賽馬會演藝劇院舉行之《Dream Big馬浚偉演唱會2019》，現作出以下更改：

2019年10月26日(六) 改期至 2019年10月28日(一) 晚上8時

2019年10月27日(日) 改期至 2019年10月29日(二) 晚上8時

2019年11月2日(六) 改期至 2019年10月30日(三) 晚上8時

2019年11月3日(日) 改期至 2019年10月31日(四) 晚上8時

已購票之觀眾請按照以上更改之日期，到達香港演藝學院香港賽馬會劇院，及持原有門票入場並按門票上的座位入座。另2019年10月24，25日及11月1日之演出日期及時間，則維持不變！

如有任何查詢，請致電「特高娛樂」熱線 (852) 9490 6881